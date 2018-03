Salud, Bienestar: Potenciá tu autoestima

Potenciá tu autoestima

La autoestima es la evaluación que hacemos de nosotros mismos, incluidos

nuestros pensamientos, conductas y sentimientos. Refleja el juicio que cada

uno hace de su propia habilidad para enfrentar los desafíos de la vida,

superar problemas y conflictos y el derecho de ser feliz respetando y

defendiendo nuestros intereses y nuestras necesidades. Esto depende también

del ambiente familiar, social y educativo en el que estemos y de los

estímulos que hemos recibido.

Por su parte, la confianza en uno mismo es indispensable para la autoestima.

Es la creencia en la propia capacidad para llevar a cabo una tarea. Esta

confianza se va adquiriendo a través de las experiencias cruciales de la

vida, del conocimiento, y del intercambio con otros. Siempre hay algo que

queremos lograr y no hemos conseguido por falta de confianza, por timidez o

vergüenza, pero si toleramos cierta frustración, cierto margen de error, lo

intentaremos nuevamente.

La autoestima se construye a través de la mirada y la palabra de los otros.

La manera de interpretar los hechos están teñidos por nuestra historia,

nuestro pasado, y por las experiencias que hemos ido sumando a lo largo de

nuestra vida. Nacemos llenos de confianza, sin miedos, con disposición a

realizar cualquier aprendizaje. Sin embargo a medida que crecemos podemos

recibir comentarios negativos acerca de nosotros mismos.

Una buena autoestima nos permite hacer frente a las situaciones de nuestra

vida personal o laboral, y nos ayuda a recuperarnos de nuestras caídas con

mayor rapidez y más energía para volver a intentarlo con menos sufrimiento.

Por el contrario, un déficit de autoestima nos lleva a buscar amparo en lo

que ya conocemos y nos resulta fácil. Se elige permanecer en el mismo lugar,

donde no se es feliz, pero se está cómodo.

¿Cómo reforzarla?

La autoestima se refuerza teniendo en cuenta los siguientes criterios:

– Cada individuo es un ser único e irrepetible, si entendemos ésta

singularidad dejaremos de compararnos con otros.

– A través del autoconocimiento aprenderemos a reconocer nuestros

talentos y a usarlos.

– Identificaremos las distorsiones en nuestras creencias, que nos

impiden ir en búsqueda de un cambio.

– Aprenderemos a reconocer nuestros propios deseos y necesidades.

– Cuando se mejora la autoestima de una persona todos los resultados en

la vida se potencian.

En Hémera se ofrece un Taller de Autoestima que invita a desplegar las

capacidades internas que frenan nuestro desarrollo personal. Incluiremos

técnicas teatrales que nos ayudarán a transitar estos conflictos al ponernos

en contacto con nuestras emociones, creencias y deseos.

Pero qué sucede con aquellas personas que se paralizan, aquellos a los que

el miedo los angustia y se quedan mirando lo que falta, se sienten incapaces

de relacionarse con otros de manera satisfactoria. Son muchos los que se

reconocen como inhibidos, faltos de fuerza, incapaces de poner límites

claros, abusables, frustrados, con baja autoestima. Sufren y sufren, y

suelen estar donde la vida los ponen, no donde ellos quisieran.

Afortunadamente en la actualidad hay técnicas psicológicas que enseñan a las

personas a descubrir sus recursos y a desarrollar habilidades para optimizar

su capacidad de relacionarse con los demás. También hay maneras específicas

de mejorar la autopercepción y el reconocimiento de las fortalezas y

vulnerabilidades para de este modo reforzar la autoestima y caminar por la

vida de un modo más satisfactorio, menos hostil, con más esperanza, ya que

de transitar el camino que toca y modificar de manera constructiva lo que

se puede.

Características de las personas con alta autoestima:

§ Tiene conciencia de sus capacidades y potencialidades, así como de sus

limitaciones, las cuales tiende a aceptarlas en lugar de negarlas.

§ Expresa sus estados de ánimo de la mejor manera posible, sin esconderlos.

§ Asume responsablemente su vida, sus actos y las consecuencias que éstos

pueden generar

§ Como se valoran a si mismos también valoran a los demás, lo que favorece

relaciones sanas, honestas, sin conflicto porque aceptan las diferencias

individuales y ajenas.

§ Se mueven con autonomía para pensar, decidir y actuar de acuerdo a las

propias convicciones, en vez de seguir el ritmo de los demás, sin desestimar

lo que otros pueden ofrecerle.

§ Viven con alegría y optimismo disfrutan de las relaciones con otros.

Aceptan y disfrutan de los éxitos ajenos.

§ Desarrollan independencia en todos los órdenes de la vida.

§ Superan sus problemas o dificultades personales.

§ Afrontan los nuevos retos con optimismo, intentando superar el miedo y

asumiendo responsabilidades.

§ Se comunican con facilidad y les satisfacen las relaciones sociales,

valoran la amistad y tiene iniciativa para dirigirse a la gente.

§ No necesitan de la aprobación de los demás, no se cree ni mejor ni peor

que nadie.

Característica de las personas con baja autoestima:

§ Falta de credibilidad en sí mismo, inseguridad.

§ Atribuir a causas internas las dificultades, incrementando las

justificaciones personales.

§ Descenso del rendimiento.

§ Incumplimiento de las metas propuestas.

§ Falta de habilidades sociales adecuadas para resolver situaciones

conflictivas (personas sumisas o muy agresivas).

§ Incremento de los temores y del rechazo social, y, por lo tanto,

inhibición para participar activamente en las situaciones.

§ Tener una baja autoestima puede causar trastornos psicológicos

produciendo dificultades en el trabajo, disminución de la energía, de la

capacidad creativa, así como problemas en los vínculos sociales (padres,

pareja, amistades).

§ Falta de confianza en uno mismo, y en las propias habilidades. A

compararse permanentemente con otros. Creer que la existencia no tiene

sentido. Descalificarse considerándose menos que los demás.

§ Hipersensibilidad a la crítica. Culpabilizar a otros de los propios

fracasos.

§ En general son personas con una exigencia muy dura, que los mantiene en

un estado de insatisfacción permanente.

§ Buscan agradar a los demás por temor a ser rechazados o no queridos, por

eso muchas veces evitan el contacto social.

§ Las experiencias vividas durante nuestra infancia juegan un papel

preponderante en la formación de la autoestima.

§ El lugar en la familia, luego los maestros, los pares en la adolescencia

son los pilares fundamentales para la creación de esa imagen que formamos de

nosotros mismos a lo largo de la vida.

La autoestima se va ejercitando a lo largo de la vida a través de tener

pensamientos más realistas y no tan pesimistas. Tratando de no depender de

otros en la búsqueda de aprobación. Enfrentando las vicisitudes de la vida,

como una oportunidad para el cambio y el aprendizaje. Valorando los logros

personales sin sufrir permanentemente por lo no logrado. Aceptando lo que sí

podemos cambiar de lo que no se puede. No quedarnos sólo con lo negativo de

una situación. Abrirnos a nuevas posibilidades, en vez de estar cerrados en

nosotros mismos.

Consejos prácticos para mejorar la autoestima:

§ Quererse más y mejor. Intentar cambiar nuestro autoconcepto.

§ Aceptarse tal cual se es, con sus cualidades y defectos.

§ Desarrollar el sentido del humor, no darle tanta importancia a cosas que

no la tienen, ni a los posibles comentarios de los demás.

§ Prestarse más atención, dedicarse tiempo a hacer aquello que lo hace

feliz y lo satisfaga.

§ No temer a las responsabilidades o a tomar decisiones.

Cómo elaborar la confianza en uno mismo

Todos los seres humanos poseemos en nuestro interior los instrumentos

necesarios para enfrentarnos a la lucha por la supervivencia, y el derecho

al bienestar. Tenemos defectos y debilidades, nada ni nadie es perfecto. No

podemos tener el control de todo, pero si aceptamos y confiamos en nuestras

capacidades, podremos enfrentar los desafíos, buscando nuevos proyectos e

ideales. Podremos cambiar nuestras reacciones ante lo que nos pasa y eso

modificará nuestro presente y nuestro futuro.

· Metas concretas y realistas.

· Evaluar recursos y herramientas disponibles para llegar a la meta.

· Saber pedir ayuda

· Confianza en nosotros mismos, en nuestras habilidades y

fortalezas.

· Identificar nuestras inseguridades.

· Ser flexibles nos ayudará a adaptarnos a situaciones inesperadas.

· Valorar los logros personales por pequeños que sean, nos ayudaran

a evaluar lo que se consiguió y no sufrir por lo no alcanzado.

Cada individuo es un ser único e irrepetible, si entendemos ésta

singularidad dejaremos de compararnos con los demás. Aprenderemos a

reconocer nuestros talentos y a usarlos. Identificaremos las distorsiones en

nuestras creencias, que no nos permiten ir en búsqueda de un cambio

aceptando nuestros deseos y necesidades. Cuando se mejora la autoestima de

una persona todos los resultados de la vida se potencian.

– Acerca de Hémera:

Hémera es una institución dedicada al tratamiento de los problemas que

provocan la ansiedad y el estrés patológicos en los distintos ciclos de la

vida.

El objetivo de la terapia propuesta está centrado en la recuperación del

problema que padece la persona afectada, no sólo en la comprensión de las

causas que los generan, ya que los pacientes que acceden a un tratamiento,

muchas veces logran entender lo que les pasa pero no logran superar el

problema que los afecta.

En Hémera se cuentan con instrumentos para evaluar y llevar a cabo

tratamientos focalizados específicamente en los problemas relacionados con

la ansiedad y el estrés patológicos, lo que posibilita alcanzar cambios

efectivos y duraderos.

El equipo de profesionales y consultores cuentan con una trayectoria

destacada en estas áreas, asegurando de este modo una indicación precisa de

los tratamientos consensuados y aprobados en este tipo de problemas, que

aquejan a un número creciente de personas en todo el mundo.

– Acerca de Claudia Erlich:

Licenciada en Psicología. Recibió su licenciatura en Psicología en el año

1976. Egresada de la Asociación Psicoanalítica Argentina (A.P.A.) en el año

1998. Luego de una larga trayectoria en atención con orientación

psicoanalítica para adolescentes y adultos. Se especializó en terapias

breves con objetivos focalizados, realizó trabajos grupales para pacientes

con trastornos de la alimentación (sobrepeso-obesidad), y coordinó grupos

para embarazadas. Actualmente continúa la atención focalizada en pacientes

con diferentes trastornos de ansiedad.

Para mayor información:

Hémera, Centro de estudios del estrés y la ansiedad.

Tel: 4784.3922

[email protected]

www.hemera.com.ar

El Portal del Barrio de Palermo

http://www.palermonline.com.ar/index.html

http://palermonlinenoticias.blogspot.com/

http://barriodepalermo.blogspot.com/

http://www.facebook.com/pages/palermonline/56338272261

http://palermonline.com.ar/wordpress/

Hazte fan