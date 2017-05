“Favaloro me escuchaba cuando le hablaba de Rosa Luxemburgo”

* …Yo conocí a Carlos Alberto Brocato en los años ‘70 y luego, a su regreso del exilio, compartimos tardes enteras y cenas en mi casa y en la suya, junto a Patricia y Rocío. Favaloro, por su lado, conoce la obra de Brocato, sobre todo “La Argentina que quisieron” y posteriormente “El exilio es nuestro”. Yo le presenté a Brocato a principios de los ’90, pues Favaloro admira “La Argentina que quisieron” a tal punto que en una oportunidad compra 20 libros para regalar y al poco tiempo otros 20 más. La izquierda siempre tuvo una visión dogmática, sectaria y hasta oportunista. Favaloro fue una persona con grandes contradicciones, pero me escuchaba cuando le hablaba de Rosa Luxemburgo o de los anarquistas. No es casual su relectura de Ezequiel Martínez Estrada o Luis Franco, y su renovada visión de Artigas.

* …Al estar muy cerca del poder nacía una contradicción. Quiso desenmascarar sin los espacios históricos necesarios y retrató con crudeza en más de una oportunidad la descomposición social. La muerte de Favaloro tiene un carácter social emblemático. Es el comienzo de una polarización aguda donde los grandes grupos siguen decididos a imponer sus planes de explotación. Es evidente que empresarios, políticos y casi toda la dirigencia, al poco tiempo de su suicidio, prefirió hablar de otras cosas. Usted me preguntaba recién sobre la corrupción, el soborno y los sindicalistas. La Fundación jamás pudo firmar un convenio con algún gremio de peso. En mi libro publico la carta hológrafa del doctor que firma media hora antes de su suicidio. Hay un párrafo que dice así: “La calidad de nuestro trabajo, basado en la tecnología incorporada más la tarea de los profesionales seleccionados, hizo que no nos faltara trabajo, pero debimos luchar continuamente con la corrupción imperante en la medicina (parte de la tremenda corrupción que ha contaminado a nuestro país en todos los niveles sin límites de ninguna naturaleza). Nos hemos negado sistemáticamente a quebrar los lineamientos éticos, como consecuencia jamás dimos un sólo peso de retorno. Así obras sociales de envergadura no mandaron ni mandan sus pacientes al Instituto. ¡Lo que tendría que narrar de las innumerables entrevistas con los sindicalistas de turno! Manga de corruptos que viven a costa de los obreros y coimean fundamentalmente con el dinero de las obras sociales que corresponde a la atención médica. Lo mismo ocurre con PAMI”.

