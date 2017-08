“Los muchachos de antes no usaban gomina”. Bares de antaño de Palermo.

Pero ya los tiempos habían cambiado. No quedaban manzanas que no tuvieran negocios. Las boutiques y casas de moda especializadas (ahora hay para niños, jóvenes, hombres, mujeres) le han cambiado la fisonomía al barrio.

Cuando comenzó a funcionar, al principio con una reducida actividad como mercería, conocimos a “don Abraham”. Era, según creo, sirio-libanés. Pero, con esa simplificación que aun ocurre, pasó a ser “el turco”. Hablaba dificultosamente nuestro idioma, aunque en ese sentido superaba a su esposa, que pronto vino a acompañarlo. Pienso que sus recursos no eran muchos, porque para no alquilar otra pieza en la casa, separaron con una cortina de cretona floreada una parte del local (aproximadamente 1/3). Detrás de ella dormían, cocinaban y comían.

LAS TIENDAS Como ya lo he dicho antes, los negocios no abundaban en el radio de nuestra Parroquia hace 70 años. La Av. Las Heras y los alrededores de la plaza Sobral eran los lugares en que se agrupaba la mayoría de los existentes, salvo los ya mencionados corralones y los despachos de bebida.

BAR ATENAS La calle Santa Fe tenía un tajo en el medio, barbijo que el tiempo fue disimulando, pero que aún muestra sus huellas. En lo que por entonces era Cannimg y Santa Fé convivieron en diagonal, al sureste, un palacio habitado en un tiempo por una familia burguesa patagónica, los Menendez, y haciendo cruz, en la esquina noroeste se instaló el malevaje:pantalón bombilla y sombrero requintado en un bar que jactanciosamente se llamó Atenas. El terreno en que se había construido el palacio fue propiedad del coronel Eduardo Holmberg quien falleció en 1853 y llegó a ser en su momento una quinta famosa “formada sobre varias manzanas fronterizas a la calle Santa Fe entre Canning y Alvarez, que se prolongaba por el fondo en dirección a Las Heras por varias cuadras.” “Fue una de las quintas más bellas e importantes de Buenos Aires, no solo por sus árboles y plantas florales, sino por la riqueza en variedad de frutales” “La colección de camelias iniciada por el coronel, continuada por el hijo hasta 1876, constituyó un motivo de curiosidad para Buenos Aires”. Con el tiempo sobre ese terreno la famosa soprano Lía Patti inició la construcción de un palacios en el que invirtió una fortuna y no llegó a terminar de edificar. Fue entonces que la adquirió el Sr Menendez y se la regaló a su esposa.

EL PEDIGREE En diciembre de 1908, en la esquina de Santa Fé y Serrano, se inauguró una “confitería, bar y casa de lunch” que sus propietarios, Boniforti y Sanchez, bautizaron “El Pedigree”. Por ese entonces la Plaza Italia era “uno de los puntos más pintorescos, más animados y de mayor atracción de Buenos Aires, al decir del cronista de P.B.T. que fue a pasear , según confiesa, después de mucho tiempo por Palermo y se encontró, de improviso, con el nuevo establecimiento. Así lo narra: “Descendimos del tranvia frente a la estación, y de pronto, una vereda iluminada y anchurosa llena de mesitas y cómodos asientos atrajo nuestra atención”. Eran las típicas mesitas redondas de marmol, con base de hierro fundido, rodeadas de sillas plegadizas de chapa, con el asiento agujereado en simétricos círculos. En la calle, una hilera de árboles daban sommbra y frescura al ambiente y el toldo extendido reparaba del sol y la lluvia. Amplios faroles que colgaban de las paredes del frente ubicados cada dos o tres metros unos de otros, iluminaban la vereda, y los clientes podían disfrutar gracias a ello del día y la noche palermitana. Allí se reunía la muchachada y las familias, para disfrutar viendo pasar los tranways cargados de pasajeros, los primeros automóviles y los coches de tracción a sangre, cabriolé, volanta, quitrín, mateo, en los que se paseaban las bellezas de la época. No era facil conseguir mesa en la vereda cuando el tiempo era propicio, las noches de verano, las primeras tardecitas otoñales y las últimas de la primavera. En el invierno funcionaba a full el “Salón de lunch”. Allí todo tenía otra categoría, mesas cuadradas de madera y sillas esterilladas. El mismo salón cumplía también funciones de “café” y un café que se precia debe tener billares.Era el billar una institución y sigue siéndolo a pesar de las transformaciones de los gustos con el tiempo. La terraza “reservada para familias” estaba paquetamente instalada con mesas plegadizas, redondas, de chapa, que cubrían blancos manteles fijados a la mesa por un florero en el medio y un cenicero al costado con la propaganda de algún producto de la época. El Pedigree tenía también un jardín. En este lugar se repetían las mesas de la terraza y las sillas de la vereda, pero desaparacía el mantel. Era un jardín interno que encerraba las paredes del establecimiento. Varios pinos daban sombra a las mesitas diseminadas con amplio espacio entre unas y otras. En un enrejado de madera, típico de ese entonces, se abrazaban las enredaderas que se cubrían de flores aportando su colorido y su perfume. El personal era una paquetería. Mozos de camisa blanca, moñito negro, chaqueta negra y blanco delantal de la cintura hasta el piso que casi cubría sus zapatos charolados. Colgando del brazo izquierdo, la servilleta. Aquello realmente era un “establecimiento admirablemente dispuesto donde no faltaba un detalle de riqueza, confort y buen gusto”. En la terraza y en el jardín se podía cenar al aire libre, mientras “una orquesta animaba las reuniones, ejecutando obras selectas”.

