Frases celebres con el Dolar. Cotizaciones del dolar

El ilegal



4 cotizaciones y ninguna flor

el oficial, el blue o negro clásico, el guille, y el liqui fuga.

4 cotizaciones hay en esta casa,

4 cotizaciones y ninguna flor.

¿A sus habitantes, Señor, qué les pasa?

¿Odian el perfume, odian el color?

“Es un problema comunicacional”

6,7, 8 programa del Gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner

En Hollywood te pueden pagar 1.000 dólares por un beso, pero sólo 50

centavos por tu alma.

Marilyn Monroe

Dólares son esos imprudentes billetes americanos que tienen diverso

valor y el mismo tamaño.

Jorge Luis Borges

EL QUE APUESTA AL DOLAR, PIERDE

Advertencia lanzada en 1981 por el ministro de Economía Lorenzo

Sigaut. Al poco tiempo, el gobierno devaluó el peso con respecto del

dólar y el que apostó al dólar, ganó

“El que deposito dólares recibirá dolares”

Eduardo Duhalde

“Nadie prohíbe ahorrar en dólares”

Sbatella

“Este lunes el dólar estará a $5,10 en casas de cambio”

De Aníbal Fernández: el dolar el lunes abrio $5.90

“Se piensa en dólares porque en los últimos 50 años no nos defraudó”

Rogelio Frigerio

“En realidad, nosotros no tenemos dólares”

Guillermo Moreno:

“la única cotización legal del dólar es la que fija al BCRA y que hoy ha sido de 4,49 pesos”.

Florencio Randazzo: el mercado le contesto con cuatro cotizaciones diferentes y a su propio amigo Aníbal Fernández que lo ubico a $5,10. Randazzo a Aníbal: “Hablar de dólar paralelo es hablar de ilegalidad”

“No es legal la compra venta de moneda extranjera, es un ilícito y allí estaremos nosotros para ver si esa operación deja un margen de ganancia”, dijo Ricardo Echegaray titular de la AFIP.

“el dólar es el elemento más fácil o el más corriente”

Blejer

Frigerio: “No hay ninguna posibilidad de una corrida bancaria”. febrero, 2018, en Mayo 2018el dolar corrió al Gobierno hasta atrincherarlo.

El dolar es inevitable, el sufrimiento es opcional.

El dolar

Muchas veces he oido hablar de los simbolos ocultos del billete americano, el DOLAR.

Para empezar tome un billete de 1 Dolar entre mis manos, y comence a verlo con atención. En el frente del billete todo parece estar en orden, pero si miramos con mucha agudeza visual podremos encontrar en el angulo superior derecho, a la izquierda del Nº 1, un pequeño, diminuto, casi imperceptible buho.

Recordemos que el Buho es un el simbolo de los “Illuminati”, una deidad mesopotámica llamada Moloch, asociada a Satanás y a quien los banqueros y jerarcas mundiales rinden culto todos los años en el “Soto Bohemia”, de California, vestidos con las ropas del Ku Klux Klan.

Ok, de este lado, parece no haber mas… creo.

Ahora dando vuelta el billete, la primera imagen que impresiona es esa piramide con un ojo en su parte superior.

La llamada “Piramide con el Ojo que todo lo ve”, símbolo de la Masonería y del dios egipcio “Horus”.

En su parte inferior observamos la leyenda “Novo Ordo Seclorum”, traducido sería:

“Nuevo Orden Mundial” y en inglés se dice “New World Order”.

Arriba, leeréis “Annuit Coeptus”, que significa “nuestra empresa es exitosa”

En la base de la pirámide podemos encontrar escrito en números romanos el año 1776 ( MDCCLXXVI ), en concordancia con el año de la independencia de los Estados Unidos, pero…. tambien el año en que el sacerdote jesuita de origen judío, Adam Weishaupt, fundó esta orden, Los Iluminati.

La piramide, posee 13 escalones, y este dato seria irrelevante si no notamos que en el sector derecho, ese aguila, simbolo americano, posee en una de sus patas, igual cantidad de flechas (13) y … en su otra pata sostinene una rama con 13 hojas.

Mucho mas curioso es ver que sobre el aguila hay una estrella de David compuesta de 13 pequeñas estrellas.

Podemos encontrar 13 barras en el escudo que aparece en el pecho del aguila.

También hay 13 estrellas de la Chevron en el sello del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que aparece a la derecha de Washington, que cubre la palabra “ONE.”

El numero 13 aparece repetitivamente en los billetes de Dollar, debido a que 13 es la cantidad de estados que se independizaros de Inglaterra, para formar lo que hoy conocemos como Estados Unidos, pero resulta que para los masones es el número de la transformación.

Y como final, el aguila, este bello animal, pero que ademas de aparecer en los billetes de Dollar, fue durante muchos años uno de los principales simbolos del Nazismo.

Además, hay otro símbolo relacionado con los masones: En la piramide del billete, se puede formar la estrella de David si se unen las letras A en Annuit, la S en Coeptis, la N en Novus, la O en Ordo y la M en Seclorum. Bien ordenadas estas letras, forman la palabra Mason.

Realmente muchos simbolos, imagenes, palabras, que nos dejan mucho que pensar.