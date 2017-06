Confesiones Divertidas unipersonal de María Barci

María Barci Actríz y cantante. Formó parte del elenco de La Venganza del Conde de Montecristo el musical (2017), In The Heights Argentina (Ganadora del Premio Hugo 2015/16 Mejor Musical off.), Ayres de Cabaret (declarada Obra de Interés General por la Secretaría de Cultura de la Nación. 2014), Confesiones Dipervertidas (Unipersonal musical. Primera temporada. 2012), entre otros.

