Consejos para recuperar tu privacidad digital

Los Principios de privacidad de F-Secure incluyen condiciones como: “No hay puertas traseras (backdoors)”, “Si nosotros no lo necesitamos, no vamos a preguntar “, y “no vamos a utilizar sus datos con fines ocultos”. Estos están respaldados por las fuertes leyes de privacidad en el país natal de la compañía, Finlandia. Tanto la privacidad en general y la privacidad en las telecomunicaciones están asegurados a través de la Constitución finlandesa, donde el secreto en las comunicaciones en Finlandia es la norma.

El Androit Digital Study encontró que el 58% de los encuestados no está conforme con la cantidad de información que tienen que compartir para recibir información o una oferta o servicio de las cadenas minoristas. Por otro lado, el 82% no está cómodo con la cantidad de información que los anunciantes tienen de ellos. Y en base a la encuesta de SAS, más del 69% de los participantes coinciden en que los eventos que aparecieron en el último tiempo en las noticias han incrementado su preocupación sobre sus datos en manos de las empresas. Por otro lado, el 85% de los consumidores que participaron de una encuesta* de F-Secure sostienen que sólo hacen compras online en las compañías que ya conocen.

