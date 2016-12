Si el otro esta depre ayudar. Control de la depresión en el barrio más psicoanalizado del mundo

No comprar boludeces o mejor boicotear las compras navideñas, No extrañar a nadie y menos si estas separado. No comer como cerdos. No armar quilombo. Y no creer que uno es el centro de Santa Fé y Coronel Diaz. Mirar para delante sin culpa, con toda la alegría que trae el año nuevo 2017. Si el otro esta depre ayudar.

Se aproxima el final de año y con ello toda la parafernalia que trae el advenimiento de las fiestas como Navidad y Año nuevo. Comienza a sentirse el impulso de salir a comprar regalos e inevitablemente afloran los cuestionamientos personales y familiares.

Contrariamente a la creencia popular que es esta una época de dulces y felices momentos, la realidad argentina muestra otra cara: Por estas fechas, más precisamente entre el 23 y final de año, se produce la mayor cantidad de intentos de suicidio, casos de depresión y malestar existencial.

El final de año siempre es un momento de balance: inevitablemente tendemos a realizar un balance de aquellas cosas que hicimos o hemos dejado de hacer. Generalmente como aregtinos con una alta autoexigencia, tendemos a observar con una lupa aquello que dejamos de hacer y pasamos pro alto lso logros obtenidos.

Por otra parte las fiestas nos obligan a pensar en los encuentros familiares, con quienes vamos a pasar esos momentos donde se supone que tenemos que sentirnos felices, “descorchando champaña. A veces estamos apartados de algún familiar, o tenemos una relación conflictiva con algún familiar cercano, por lo que pensar en las fiestas implica un stress anticipatorio, ya que por un lado, nos sentimos presionados por mandato cultural a simular una “vivencia familiar feliz de fin de año, cuando en el fondo no sentimos eso. Esa ambivalencia suele causar angustia, rabia y otras emociones incomodas.

Con todo esto, las fiestas generan un alto grado de stress y angustia que si no estamos adecuadamente preparados, podemos llegar a padecer malestares psicológicos y otras yerbas “amargas”.

¿Cómo podemos evitar estos sinsabores y llegar al final del año con alegría y bienestar?

He aquí una serie de consejos para disfrutar las fiestas en paz, amor y sobretodo satisfacción con vos mismo. La idea es que tomes este mes, el de Diciembre para prepararte psicológicamente para disfrutar y cerrar bien el año.

Reconocé tus logros: Se conciente de aquellas metas o actividades que cumpliste en el año, sean pequeñas, medianas o grandes y felicitate por ello. Y aquellas que te quedaron el tintero, si realmente tenés ganas, planificate para poder comenzar en un futuro cercano.

Limpia viejos rencores: No esperes hasta final de año para conversar con aquel pariente, padre o hermano con quien estas distanciado. ¡Hacelo ahora! Aprovecha este mes, para dialogar con algún amigo-pariente y hablar de aquellas cosas que te hacen sentirte distante o molesto. Llegar a las fiestas habiendo aclarado problemas tiene un valor inestimable para tu bienestar psicológico.

Decidí con quien querés estar: El mandato cultural de estar en las fiestas con la familia puede ser una cadena rígida sin sentido. Es importante que te hagas responsable de tu placer. Decidir con quienes realmente querés estar en las fiestas es necesario. Podes crearte tu entorno o estar con gente que te haga bien. No necesitas ser una víctima de los mandatos o propagandas mediáticas idiotas que muestran “familias felices comiendo perdices…”.

“Noche de paz, noche de amor…”: Para que este villancico que se canta en Navidad sea real y factible, hay que prepararse. ¿Qué haces vos por tu propia paz interior? ¿Te amas lo suficiente? ¿Practicas alguna actividad que te conecte con vos mismo? ¿O sos de los que buscan desesperadamente llenarte con comida, TV basura, cigarros o alguna droga? No hace falta que esperes hasta la Navidad para eso. Podes comenzar ahora practicando alguna actividad que te conecete con tu centro, tu ser interior, con ese espacio inmortal dentro tuyo de serenidad y amor. Las meditaciones son un excelente camino. La terapia también.

Lic.Pablo Nachtigall

Psicologo – Terapeuta en Bioenergetica – Facilitador de meditaciones de Osho

http://psicoholistica.tripod.com/psicologiaholistica/