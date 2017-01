“La Depresión es tu falta adecuada de expresión emocional. De ahí que en Argentina consuman tantos antidepresivos”

Sólo el pasado año fue informado que en la Argentina aumentaron en un 15% el consumo de antidepresivos lo cuál tornó a nuestro pais em la primer nación latinoamericana en donde el consumo de antidepresivos es mayor al de la marihuana.

La socióloga Cecilia Arizaga, investigadora de la Secretaría de Programación de Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, encabezó una investigación sobre el uso indebido de psicofármacos.

Explica que el aumento del consumo es “un fenómeno mundial y no sólo local” y que se relaciona con el ideal de superhéroe que tiene el sujeto actual, una persona que se autocontrola, que subordina sus emociones a la autosuperación constante, siempre presionado.”

Por otra parte la doctora Cristina La Bruna, Cardióloga y Psicoanalista, miembro de la Fundación Cardiológica Argentina comenta que la utilidad de los antidepresivos en el tratamiento de determinadas patologías es innegable, como también es innegable que se los está utilizando en exceso.

¿Qué es la depresiòn?

Según el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos (NIMH), el trastorno depresivo es una enfermedad que afecta el organismo (cerebro), el ánimo, y la manera de pensar. Afecta la forma en que una persona come y duerme. Afecta cómo uno se valora a sí mismo (autoestima) y la forma en que uno piensa. Em dicho trastorno la persona puede experimentar diversos síntomas, por espacio de 2 o más semanas, tales como estados de tristeza, ansiedad, sentimientos de desesperanza, pesimismo, culpa e impotencia. La persona con este diagnóstico suele tener pérdida de interés o placer en pasatiempos y actividades que antes disfrutaba, incluyendo la actividad sexual, disminución de su energía, fatiga, agotamiento ,dificultad para concentrarse e insomnio. Otro síntoma que también puede aparecer en la persona depresiva y sobre el cúal hay que estar muy alerta son los pensamientos de muerte o suicidio que pueden llevar eventualmente a las tentativas de suicidio. Hay varios tipos de trastornos depresivos tales como la depresión severa, el trastorno distímico (uma depresión más leve), el trastorno bipolar (maníaco -depresivo) y la depresión pos parto.

Si bien la depresión ha sido estudiada en diversas vertientes como la médicina y la psicología, existen una serie de causas, que la mayoría de la población desconoce. Ello hace que las personas por ignorancia acudan a soluciones más fáciles como un antidepresivo. No es que la medicación sea mala. Sólo que muchas veces su uso tiene una motivación de querer escaparse de enfrentar lo que nos está perturbando de verdad. Es mucho más fácil tomar un antidepresivo que sentir y expresar aquello que nos está afectando. Solo que de esa manera el problema real es anestesiado mas no encarado.

Entonces que es realmente la depresión, más allá de su definición psiquiátrica y sociológica? Cuáles son estas causas que todos nosotros deberíamos conocer para poder enfrentarnos y prevenir su crecimiento?

La depresión es un fenómeno que consta de 6 pilares que inciden en ella. Comprendiendo y actuando sobre estas 6 causas es bastante probable recuperarse y gozar de una vida de mayor energía, plenitud y alegría. También es importante aclarar que ello no excluye el tratamiento psicofarmacologico con la persona deprimida.

Las 6 causas de la depresión:

1) Falta de expresión emocional: Depresión es falta de expresión. La persona deprimida no se permite expresar la rabia, dolor, tristeza y miedo que está sintiendo o ha vivido por lo que suele “cubrir” estas emociones con una depresión. Bloqueadas estas emociones naturales, la persona deprimida impide que su energía vital circule libremente por su cuerpo, lo que hace que ella pierda su vitalidad. A su vez este bloqueo en el cuerpo lleva a la pérdida de sensibilidad con lo cuál también viene una incapacidad para sentir y expresar alegría, placer y amor. Y esta falta adecuada de expresión emocional es la causante de las depresiones, ansiedades y diversos trastornos psicosomáticos. Si nos permitimos llorar, gritar o expresar lo que estamos sintiendo, estaremos previniendo de caer en una depresión.

2) Asuntos irresueltos del pasado: Una depresión es el resultado de acarrear numerosas situaciones afectivas mal resueltas como duelos o peleas con nuestros padres durante nuestra infancia, conflictos con ex parejas y amigos donde no hemos podido expresar abiertamente nuestras necesidades emocionales y puntos de vista . Una persona depresiva ha estado en muchas situaciones familiares donde sus necesidades de amor, ciudado y protección no han sido debidamente satisfechas. Ese cúmulo de vivencias que no cerraron adecuadamente persisten en el inconciente como una carga pesada que va succionando la energia y vitalidad de la persona. La depresión es una manera inadecuada de querer cerrar esa situación abierta. Por ello es fundamental aclarar y resolver aquellas situaciones pasadas que sentimos que quedaron irresueltas. Conversar, confrontar y expresar lo que sentimos con las personas involucradas en cuestión es una forma eficaz de limpiar estas heridas emocionales abiertas.

3) Relaciones interpersonales negativas: La persona depresiva suele adolecer de una red familiar y de amigos con los cuáles compartir amor, sinceridad , placer y diversion. Generalmente la persona depresiva tiene o ha tenido una relación conflictiva con sus familiares más cercanos donde han habido descalificaciones y manipulaciones. Todo aquello que de alguna manera le ha impedido crecer y tornarse un adulto responsable y maduro. A veces la persona puede estar rodeada de familiares o tener una pareja para la cual es conveniente que ella este deprimida. De esa forma no crece y continua siendo un “bebe dependiente. Construir una red de amigos sinceros junto a una relación adulta con nuestros padres nos da un soporte fundamental para encarar la vida y sus desafíos.

4) Falta de una actitud generosa en nuestra vida: La Torá y otras corrientes místicas son unánimes al señalar que la depresion es una forma de egoísmo muy grande. La persona deprimida está tan absorta en sus propios problemas que no puede ni quiere mirar lo que puede dar a quienes la rodean. Una persona depresiva no ha sido cuidada adecuadamente. Por lo que al crecer ella se vuelca excesivamente hacia misma con la esperanza de poder sanar su herida. Sólo que esto es un proceso inconciente que no la lleva a nada y la aisla de la realidad y del intercambio afectivo con los demás. La Torá muestra a través de sus enseñanzas y preceptos que cuando estamos envueltos en proyectos donde damos con el corazón, el nivel de placer y plenitud en nuestra vida es tan grande que resulta muy dificil deprimirse. Dar generosamente nuestro tiempo, afecto y tzedaka a otros trae a nuestra vida diversas bendiciones de alegria, amor y abundancia.

5) Pensamientos y dialogos negativos: La persona deprimida esta llena de pensamientos, ideas y visiones presentes y futuras negativas. Ella tiende a descalificarse a sí misma como persona y a quienes la rodean, creyendo que nada vale la pena en su vida. De esta manera se auto impide tiene movilizarse hacia aquello que le da placer como un trabajo gratificante, una relación de pareja, amistades o diversión. Por lo que continua deprimida sin salir de su estancamiento emocional. Comenzar a aprobarnos y rodearnos de personas que nos den su apoyo y soporte es vital para romper este ciclo vicioso.

6) Arbol genealógico depresivo: Muchas veces las personas que padecen de depresión tienen familiares que han padecido del mismo trastorno. Cada generación familiar suele portar una serie de instrucciones o mandatos para actuar ante la vida. El depresivo ha internalizado inconcientemente instrucciones de generaciones anteriores para encarar la vida en forma inconsistente y evasiva. Por lo que aquellas cuestiones afectivas familiares que no han sido resueltas en una generación, son pasados a la siguiente pudiendo promover una depresión. Carl Jung, el famoso psiquíatra suizo, acostumbraba a decir que las heridas emocionales irresueltas en los padres, indefectiblemnte eran pasadas a sus hijos y nietos, hasta que alguno de ellos tenía el coraje de enfrentarse a ellas y cerrar ese ciclo. Por eso es interesante investigar nuestro árbol genealógico y analizar cuanta influencia tienen en nosotros todavía el legado familiar.

La depresión es un trastorno que parece crecer en Argentina. Aunque también es algo más que un fenómeno creciente. La depresión contiene un mensaje que nos invita a dejar de escaparnos de aquello que tememos y comenzar a encarar nuestros desafios y trabas para vivir una vida plena y abundante. La cuestión es que si su mensaje no es develado y aprovechado adecuadamente puede terminar en un consumo creciente de antidepresivos …y en una vida pobre y limitada.

Lic. Pablo Nachtigall – Psicólogo y Terapeuta en Bioenergética

