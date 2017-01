Quizás sin darte cuenta, vos fuiste uno de los que ha sufrido recientemente el “síndrome del mes de enero”, un mal que nos afecta a muchos y que tuve la oportunidad de escuchar en muchos casos. Se trata, más que nada, de un efecto contrario al mes de diciembre (donde todo es festejo y derroche, y nos invade una sensación de “yo me lo merezco”). Por contraposición, en enero nos cae la “culpa” y el peso de la tarjeta en rojo y de los pagos por vencer. Es ahí cuando el pánico nos impide ver el panorama completo y sentimos que “empezamos en año con el pie izquierdo”. Algunos de sus síntomas clásicos de este síndrome son: · Exceso de las decisiones emocionales: ¡no tengo plata! ¡no llego a fin de mes! · Restricción total: evitamos todo tipo de gastos, ajustamos nuestras cuentas al máximo, todo recibo de cuentas genera desesperación. · Te das cuenta de que te excediste en los gastos de diciembre y te desespera no poder recuperarlo. · Sensación de ahogo y de que no hay nada que pueda resolver tu encrucijada. · Miedo a la inflación, miedo a la tarjeta, ¡miedo a todo!

