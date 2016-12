Presentación de la “Constitución de la Ciudad, Edición Comentada”.

El lunes por la tarde, en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA, se realizó la presentación de la Edición Comentada de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires publicada por Editorial Jusbaires. El acto de presentación, estuvo encabezado por la directora de la obra y vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Marcela Basterra, el presidente, Enzo Pagani, el consejero Alejandro Fernández, el abogado constitucionalista Alfonso Santiago (h), y el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. Respecto a la publicación, la vicepresidenta destacó que la misma “refleja un homenaje en un momento muy importante, tras cumplimentarse 20 años desde su sanción”. Por su parte, el consejero Alejandro Fernández, manifestó que la publicación “constituye un material que no existe como tal en este ámbito”. Respecto a esto, el consejero resaltó la variedad de especialistas intervinientes en la elaboración aunando criterios comunes para sacar de la misma los mejores aspectos. Durante su discurso, Fernández aprovechó la ocasión “para hacer un llamado a todos los funcionarios presentes a activar los mecanismos necesarios a fines de activar y poner en marcha la plena autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo establece su propia Constitución”. La presentación contó con la numerosa asistencia de funcionarios de todo el ámbito jurídico. Entre los asistentes se encontraron los consejeros Marcelo Vázquez, Darío Reynoso, Vanesa Ferrazzuolo, Javier Roncero, Lidia Lago, jueces de ambos fueros, ex jefes de gobierno de la Ciudad y titulares e integrantes de las diferentes dependencias de la justicia porteña, entre otros.

