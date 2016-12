Avast revela cuáles son las diez aplicaciones que agotan tu teléfono Android

Las aplicaciones que más mejoraron: Varias aplicaciones mejoraron su desempeño de tal forma que ya no aparecieron en las listas de las diez aplicaciones de consumo excesivo en este trimestre: estas incluyeron las aplicaciones de mensajería ChatOn, Kik Messenger, WhatsApp y WeChat, así como SoundCloud, el navegador Mozilla y BBC iPlayer. Gagan Singh, Vicepresidente ejecutivo y director general de la División de dispositivos móviles de Avast, comentó que “debido a que los smartphones han llegado a ocupar un lugar fundamental en nuestra vida digital, las expectativas de la gente no solo son tener seguridad en línea, sino también una excelente experiencia. Nuestra investigación nos ayuda a identificar todos los desafíos que enfrentan nuestros clientes cuando utilizan sus equipos móviles y eso nos permite brindar conocimientos y consejos útiles. Estas listas de desempeño de las aplicaciones son un gran ejemplo de que al ayudar a los usuarios a entender cómo deben administrar sus aplicaciones de forma cuidadosa, ellos pueden obtener el mayor rendimiento de sus equipos, sin que tengan que limitar el uso de sus aplicaciones favoritas.” Un limpiador y optimizador todo en uno como AVG Cleaner® for Android®, que es un producto de Avast, puede ayudar a mantener el control de las aplicaciones que tienen un consumo masivo en tus equipos. El informe completo puede descargarse aquí.

Varias aplicaciones nuevas también entraron por primera vez en las listas de las diez aplicaciones con consumo excesivo en este trimestre, incluyendo: Musical.ly: Con aproximadamente 150 millones de adolescentes haciendo playback de las canciones más nuevas, musical.ly ha sido un rotundo éxito. Sin embargo, en las pruebas internas, dos horas fueron suficientes para que se acabara la carga completa de la batería, si se ven los videos uno después del otro. Asimismo, unos cuantos minutos durante los que se observaron 25 videos de corrido, consumieron 100 MB de datos -hacer esto a diario, durante un mes, sobrepasaría el consumo de 3GB de datos, que es mayor al plan de datos del usuario promedio-. También consumió la mayor parte de la capacidad de memoria en los smartphones, con lo que ganó el primer lugar de las aplicaciones que consumen más memoria. WhatsCall: Al ser la competencia relativamente nueva de Skype, esta aplicación agota los smartphones con su actividad continua en segundo plano, incluso si no está haciendo llamadas. Esta aplicación obtuvo el 6o lugar entre las aplicaciones que más consumen planes/tráfico de datos. Wattpad: Es posible que esta aplicación haya ganado el tercer lugar general debido a sus notificaciones y los artículos de los seguidores, que constantemente buscan nuevos libros. Jehovah’s Witness: Esta es la aplicación oficial producida por los Testigos de Jehová y fue la que tuvo el mayor consumo de memoria del smartphone. Los usuarios pueden bajar su Biblia (en todos los idiomas) y navegar en una biblioteca de tutoriales en video y videos introductorios en alta resolución. Todo este vasto contenido multimedia tiene una consecuencia: nuestras pruebas indican que consume aproximadamente 2GB en la descarga de las escrituras y 3GB en los videos introductorios. Podómetro TayuTau: Los fanáticos del ejercicio posiblemente hayan descubierto que sus teléfonos también se ejercitaron después de utilizar esta aplicación de podómetro, que se clasificó en el 7o lugar. Las pruebas internas demostraron que al correr durante 50 minutos se baja la batería a 31%. Inclusive una caminata de cinco minutos consumió 3%, con la pantalla apagada la mayor parte del tiempo. Menciones especiales: Tinder se clasificó entre las diez aplicaciones que más consumen plan/tráfico de datos y batería. OLX Classifieds, que anteriormente había salido de las listas por completo, en el segundo trimestre de 2015, regresó a la categoría de las diez principales consumidoras de batería. Las aplicaciones de dos diarios de circulación nacional en el Reino Unido, el Daily Mail y The Guardian, se clasificaron entre las de mayor consumo de memoria y de datos, respectivamente.

