Procesos colectivos contra la prohibición de entrega de bolsas no biodegradables en línea de cajas

“Serán rechazadas in limine las presentaciones que repliquen lo ya argumentado en los escritos de inicio de ambos juicios y que no importen una contribución sustancial al desarrollo de los procesos por su pertinencia con el objeto de debate y su relevancia para la decisión del caso. A tal fin, el presentante deberá indicar de modo claro y concreto cuál es su contribución sustancial novedosa”, estableció Mólica Lourido.

En el caso del expediente “Adoc Envases S.R.L. y otros”, el objeto del mismo se centra en el dictado de una medida cautelar autónoma a fin de suspender la aplicación y los efectos de la resolución 341 de la Agencia de Protección Ambiental, dictada el 30 de agosto de 2016, la cual establece la prohibición, a partir del 1 de enero de 2017, de la “entrega en líneas de cajas, en cada venta, de bolsas no biodegradables livianas utilizables para transporte de mercaderías en los supermercados, hipermercados y autoservicios de alimentos” en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aprueba un nuevo “Plan de Reducción de Bolsas y de Sustitución de Sobres No Biodegradables”. Los actores consideraron que dicha resolución “cercena a las industrias fabricantes de bolsas plásticas toda posibilidad de ejercer su industria”.

