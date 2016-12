Continúa toma del Conicet en el barrio porteño de Palermo.

El conflicto surgió luego de que 489 becarios que ya habían sido seleccionados y evaluados para diversos proyectos científicos a desarrollarse en el Conicet se les anunció que no iban a ser tomados en cuenta para el 2017 “a raíz de que no eran suficientes las partidas presupuestarias”.

Los becarios, apoyados por estudiantes, docentes y organizaceiones políticas, rechazaron esta propuesta “porque no están dadas las garantías siquiera de que puedan trabajar en los institutos descentralizados que propone el Ministerio ya que no se sabe el presupuesto y esas entidades están inmersas en una crisis”, dijo una docente que presentó la propuesta en una asamblea.

