“El éxito de un repatriado se mide por la felicidad de su familia”

Para Aguiar, el éxito de una repatriación depende, en primer lugar, del bienestar de los afectos. “Si todo va bien con el trabajo pero la familia no está contenta, no funcionó. En ese sentido cuenta la casa elegida, el barrio, la calidad del colegio y el desarrollo laboral de la pareja. Son factores claves”, remarca el ejecutivo. Factores sobre los que Holistic Mobility Services sabe aportar soluciones efectivas para garantizar una buena experiencia de los expatriados y sus familias.

Con la asistencia de Holistic Mobility Services, la familia Aguiar comenzó por recorrer Buenos Aires y conocer la ciudad antes de tomar la decisión final. El desembarco no se realizó con grandes expectativas. “Antes de trabajar con Holistic habíamos intentado volver a Brasil y no funcionó. Estábamos acostumbrados a Europa y fue duro el impacto de un país con mucha violencia y pobreza”, recuerda Paulo Aguiar.

Aguiar nació en Brasil y vivió en Polonia, Inglaterra, Holanda y, ahora, Argentina. Cuando surgió la propuesta de ocupar una posición en nuestro país, la familia en pleno se encontraba en Holanda desde hacía tres años. El ejecutivo sentía que era el momento adecuado de dar el salto profesional: “Me mudé más de empresa que de país. Era una oportunidad profesional única para mí, un paso hacia una empresa que estaba más alineada con mis perspectivas”, analiza. No obstante, al principio ésta no fue una buena noticia para el resto del grupo familiar, con una vida sólidamente anudada en los Países Bajos.

