Asociación Amigos del Lago de Palermo se oponen al rediseño del acceso del Jardín Botánico

Acompañamos con más imágenes de la casona del S XIX que fuera Departamento de Agricultura de la Nación hasta 1888 y, a partir de que la Administración del Parque 3 de Febrero es transferida a la entonces Municipalidad de la Cdad de Bs As, se convierte en sede de la Dirección Gral de Paseos, cuyo Director nombrado por concurso y habitante con su familia del lugar, fuera Carlos Thays. ​ Nota: la Dirección Gral de Paseos Públicos de la ex MCBA es hoy, la Dirección General de Espacios Verdes del GCBA.

Recordemos también que el Director Gral de EV del GCBA no es quien para negar la existencia del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 366/96 por el cual “Declárase monumento histórico nacional al conjunto edilicio, paisajístico-ambiental y artístico ornamental conformado por el Jardín Botánico ‘Carlos Thays’, ubicado entre las avenidas Las Heras, Santa Fe y la ex calle Malabia, hoy República Árabe Siria …”.

La provocativa propuesta oficial demuestra una ausencia de los más elementales criterios histórico-patrimoniales y, sobre todo, de un buen gusto elemental. Es tan ridícula y de mal gusto que, de no estar propuesta oficialmente en un PowerPoint firmado por la Dirección Gral de Espacios Verdes -MAyEP- del GCBA, no se hubiera podido creer.

