Controvertido nuevo acceso principal del Jardín Botánico.

La histórica casona del Botánico fue diseñada por el Ing Jordan Wysocki a fines del siglo XIX; fue sede del Departamento de Agricultura de la Nación hasta 1888 y, a partir de que la Administración del Parque 3 de Febrero fuera transferida a la entonces Municipalidad de la Ciudad de Bs As, convertida en asiento de la Dirección General de Paseos Públicos. Su Director, nombrado por concurso y habitante con su familia del lugar, fue Carlos Thays quien sobre ese mismo espacio diseñó y construyó el Jardín Botánico que hoy lleva su nombre. Es así que en 1996, el Poder Ejecutivo Nacional por Decreto Nº 366 declaró “… monumento histórico nacional al conjunto edilicio, paisajístico-ambiental y artístico ornamental conformado por el Jardín Botánico ‘Carlos Thays’, ubicado entre las avenidas Las Heras, Santa Fe y la ex calle Malabia, hoy República Árabe Siria …”. Las características de transparencia del acceso principal, hacen que vislumbremos el interior del Jardín Botánico y, a través de la vegetación, apreciar la histórica casona percibiendo su gran valor patrimonial. En estos momentos la Dirección General de Espacios Verdes del Gobierno de la Ciudad, sin tener en cuenta nada de lo antedicho, ha propuesto modificar el acceso desde la Av Santa Fe y construir uno “moderno” demostrando una ausencia de los más elementales criterios histórico-patrimoniales.

