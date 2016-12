“Travestismo mediático”, Eduardo Sanguinetti, Filósofo y Poeta

Curiosamente, lo que manifiesto, no tiene la cobertura de prensa de los grandes medios corporativistas del planeta… medios a los que me he negado sistemáticamente a negociar, para formar parte de la corte de personajes ridículos, clero secular de prostitutas ‘medio pelo’ rentados/as y sus acólitos, intentando escribir sin vocación, sin “animus”, atroces notas, en el espacio de privilegio en estos medios iluminados con luz de neón … medios que monopolizan toda la publicidad de chatarra, consumida por millones de ciudadanos.

Facebook no es una red social (aparenta serlo) ,es más bien una gran industria que mueve miles de millones y los activos ya superaron los U$ 300.000 mil millones de dólares, así que va a ser difícil que cambien su política ,seguirán censurando y por nada del mundo se acercarán a decir las verdades o sino el negocio decae, ley de vida en este planeta hoy… ¿o no es así?

