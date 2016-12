Dan a conocer el actual Mapa del Delito en Flores.

Y agregan que “Osvaldo Tapia, comisario inspector jefe de Circunscripción VI de la que depende la Comisaría N° 38 (recientemente asumió su cargo el comisario inspector Manuel Antonio Monzón), se conoció que tenía entre sus bienes un yate que por supuesto no puede adquirir con su salario. El ex comisario de la seccional en Flores, Alejandro Attili, -quien fue ayer relevado por el gobierno porteño- viene de dejar un mal recuerdo en su paso por la Comisaría N° 42 en el barrio de Mataderos. El ex comisario Guillermo Carlos Sodini que está siendo investigado en el juzgado de instrucción N° 28 por adquirir un yate junto al dueño de un prostíbulo, César Álvarez González. Doly’s (Ubicado en av Directorio y Lafuente) es el prostíbulo encubierto de bar que sigue activo por una puerta latera donde en el 2006 asesinaron a una menor de edad que allí era explotada sexualmente. Este prostíbulo tiene más de 25 años de existencia con una facturación, según la causa judicial, que superó los 10 millones de pesos para Álvarez González”.

