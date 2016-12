￼Primeros Auxilios. Pirotecnia: Cómo evitar quemaduras en las fiestas y qué hacer cuando suceden

Cuidados y recomendaciones para manipular fuegos artificiales.

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016.- ¿Cuáles son los cuidados y recomendaciones frente a quemaduras causadas por el uso de pirotecnia?

El Dr. Silvio Aguilera (MN 52003), Emergentólogo y Director Médico de vittal, empresa de urgencias y emergencias médicas extra hospitalaria, explica que: “Muchas veces, el tiempo que transcurre entre el encendido y la explosión no es suficiente para tener una distancia prudencial y, en general, las zonas más afectadas en el cuerpo son los brazos, manos y rostro”.

“La pirotecnia debe ser manejada únicamente por adultos con protección ocular y ropa no inflamable. Y sobre todo, lejos de los chicos y nunca apuntar hacia donde se encuentran otras personas, animales u hogares”, afirma el Dr. Aguilera.

Se recomienda, además, comprar siempre pirotecnia autorizada (debe contener la leyenda `Autorizado por el Renar´, la inscripción del número de registro y datos del fabricante o importador del artefacto). La pirotecnia clandestina potencia los riesgos de sufrir un accidente, ya que suele ser de fabricación precaria.

Evitar usar pirotecnia en lugares cerrados y nunca cerca de garrafas, estaciones de servicio, autos y cocinas. Así como también, no exponer los fuegos artificiales a fuentes de calor.

En caso que la pirotecnia no explote, jamás debe tocarse, en su lugar se debe apagar con abundante agua y mantenerse lejos. Otra de las precauciones a tener en cuenta es evitar encender petardos con mechas cortas, por que no dan tiempo, a quien los enciende, de alejarse la distancia suficiente.

Siempre se debe apoyar la pirotecnia en el suelo para encenderla y no sostenerla en la mano. Evitar experimentar o detonar dentro de frascos, botellas, latas u otros recipientes.

Qué hacer en caso de quemaduras

Lavar la zona afectada con agua fría y cubrirla con telas limpias y húmedas.

Retirar anillos, pulseras u otros elementos que causen presión sobre la zona quemada.

Si la quemadura es en dedos, separarlos con gasas húmedas antes de vendarlos.

Trasladar al quemado al hospital o centro asistencial más cercano.

No aplicar lociones, cremas, ungüentos, hielo, pasta de dientes, alimentos congelados, grasa, etc.

No remover la piel resquebrajada ni reventar las ampollas.

No aplicar presión en la zona.

