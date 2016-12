Rechazan “in limine” un amparo contra el proyecto de la nueva autopista Illia

Por otra parte, Ammirato señaló que “mediante la Circular n° 15, del día 15 de diciembre de 2016, Autopistas Urbanas S.A. prorrogó para el día 23 de diciembre de 2016 la recepción y apertura de las ofertas concernientes a la contratación N° 2016-01-0028-00-Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Nueva Traza Vía Rápida Illia”. “Por tanto, es claro que el inicio de las obras no resulta inminente, y ello demuestra que —al menos en función de los pobres argumentos contenidos en la demanda— no existe lesión actual o amenaza de los derechos que la demandante alegó conculcados”, expresó.

This entry was posted in Noticias . Bookmark the permalink