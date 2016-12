Vacantes en la Ciudad. Myriam Bregman: “Larreta sigue sin decir cuántas familias están sin vacante en 2017″.

Myriam Bregman, referente del PTS en el Frente de Izquierda, quien acompaña a familias de la Ciudad de Buenos Aires sin vacantes escolares en el amparo presentado por su par Patricio del Corro, expresó que “el Gobierno tuvo que contestar, luego de lo exigido por la jueza Liberatori, que durante el ciclo lectivo 2016 hubo 43.609 vacantes de las cuales 21.936 fueron para el nivel primario y 21.133 para el nivel medio. Pero se niega a responder cuántas familias se encuentran hoy en lista de espera, que es la forma que tiene de decir que los chicos se quedaron sin escuela. Esta omisión es adrede para ocultar la crisis que tienen en la educación pública, ya que sin estos datos que debía aportar el gobierno no podemos saber cuál es el tamaño de la crisis por las vacantes”. Federico Puy, docente y Congresal de UTE-CTERA por el PTS del Frente de Izquierda, denunció que el gobierno no contestó lo más importante y remarcó que “según nuestras investigaciones, el desfasaje entre la demanda de vacantes de primer grado con la matrícula que egresará del nivel inicial de sala de 5, solo en 4 distritos, asciende a 682. Por solo dar un ejemplo: en el Distrito Escolar 13 (Mataderos-Copelo donde hubo 200 niños en listado de espera) 1.018 niños egresan de sala de 5 pero solo existen 906 vacantes en primer grado. Además vemos que se están construyendo viviendas del plan PRO.CRE.AR en Casa Amarilla y detrás de la cancha de Huracán, pero no se construyen escuelas”.

This entry was posted in Noticias . Bookmark the permalink