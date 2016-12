No entregarán más bolsas plásticas en la Ciudad.

En la Ciudad de Buenos Aires está legislada la utilización de bolsas biodegradables, pero el Gobierno porteño justifica el no cumplimiento de la norma en que no hay proveedores. “Me parece que tenemos que estar más avanzados en este sentido. Si no generamos el mercado, obviamente, se van a seguir utilizando las bolsas más baratas”, finalizó Adrián Camps.

