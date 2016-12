Migraciones | Menores: Qué documentos son necesarios para viajar al exterior

La Dirección Nacional de Migraciones cuenta con un servicio especial para el otorgamiento de esa autorización, que tiene validez por un solo viaje y debe ser utilizada dentro de los 30 días de su emisión. La tasa es de $ 600. Para tramitarla deben estar ambos padres presentes, tener sus documentos de identidad y un documento que acredite la filiación con el menor (Libreta Civil de Familia o Partida de Nacimiento o Certificado de Nacimiento).Puede gestionarse en el Aeropuerto de Ezeiza, Aeroparque, Puerto de Buenos Aires, Sede Central de Migraciones, en los pasos fronterizos, delegaciones y oficinas migratorias del país. En días no laborales o feriados puede tramitarse sólo en los pasos de salida del territorio, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeropuerto Jorge Newbery. Caso idéntico con respecto a las habilitaciones de salida, sumándose la oficina en la Terminal de Omnibus de Buenos Aires. A tener en cuenta: Cualquiera sea el tipo de viaje, duración o destino, es imprescindible que el documento a presentar esté en buen estado de conservación y tener en cuenta que las constancias de DNI en trámite no son válidas como documentos de viaje. A su vez, se recuerda que en todos los casos el trámite es personal y presencial en los puestos de control migratorio. Para mayor información visitá: www.migraciones.gov.ar

