Prohibición de entrega de bolsas plásticas en la Ciudad: Una medida correcta pero mal informada

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de enero de 2017. A partir de hoy, los hipermercados, supermercados y autoservicios de la Ciudad no podrán entregar más bolsas plásticas, pero ni los comerciantes ni los compradores comprenden exactamente su alcance. El legislador Adrián Camps se refirió a esta iniciativa del Gobierno porteño y a la falta de información oficial al respecto. “En los súper no se ha distribuido cartelería oficial para que puedan sostener la negativa a entregar bolsas a sus clientes sin entrar en un debate con cada uno de ellos. Tampoco está claro que sí están permitidas las bolsas ‘de arranque’ que usualmente se utilizan para llevar la carne y las verduras. Algunos proveedores de bolsas plásticas ofrecen a los comercios versiones similares a las actuales negras y verdes pero confeccionadas con plásticos de mayor espesor, a un precio de 2,50 pesos. Estas bolsas podrían reutilizarse algunas veces pero, en esencia, no cumplen con los objetivos que se propone la medida de prohibición. Las autoridades deberían aclarar este tema que se encuentra en una zona gris”, manifestó el diputado porteño.

