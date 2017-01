Íconos argentinos – Homenaje nueva exposición en el Centro Cultural Recoleta.

La muestra cuenta con la curaduría de la reconocida y destacada artista plástica, dibujante, ilustradora y diseñadora de vestuario Renata Schussheim quien afirma: “Siempre me gustaron las fotos de Gianni Mestichelli, pegadas distraídamente en las paredes de su mini estudio. Su habilidad para estar en los lugares más extraños y en los momentos indicados hacen de su material algo particular, más relacionado con los intervalos de la gestualidad que con la típica actitud del retratado. Gianni captura gestos mínimos, respiraciones y miradas, como la socarrona de Bonavena dirigida al humo de su cigarrillo, o desafiante como la de Urdapilleta, o triste como la de Batato. Compartir éstas icónicas imágenes, tan argentinas, es para mí una fantasía hecha realidad.”

