Ciberseguridad para 2017: Predicciones de Avast

En 2017, esta vulnerabilidad se va a propagar a través de tácticas de ingeniería social, para llevar a los usuarios a instalar, sin sospecharlo, aplicaciones maliciosas que permitirán la ejecución de Dirty COW. La exposición de tus datos personales a través del “doxing” En la actualidad, el ransomware es tan común como eliminar un archivo si no pagas con rapidez el rescate. La amenaza del cifrado con ransomware y la eliminación de archivos puede minimizarse mediante una sólida protección contra malware, manteniendo limpia la cuenta de correo electrónica y haciendo respaldos periódicos sin conexión. Ese respaldo puede ayudar a recuperar tus archivos si falla la protección y tus archivos son cifrados o borrados. Pero ¿qué pasaría si los estafadores también descargan una copia de tus archivos más valiosos (correos privados, fotos, historial de los mensajes instantáneos, contratos de la empresa y cheques, etc.) y amenazan con publicar y exponer estos archivos en línea si no les pagas? Esta técnica se conoce como doxing y se ha utilizado en ataques de hackers que se infiltraron en los sistemas. Si bien a la fecha solo se han observado inclusiones de doxing en demostraciones conceptuales, nuestra predicción es que veremos cada vez más de este tipo de extorsión en 2017. El crecimiento en 2017 de los dispositivos IoT esclavizados Con la expansión de las smart homes y el ritmo acelerado de las ciudades y oficinas inteligentes, todo lo que está conectado -desde los autos a los routers, pasando por los monitores de video hasta los termostatos- es más vulnerable a ataques que nunca.

This entry was posted in Noticias Tecnología . Bookmark the permalink