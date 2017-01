Sundar Pichai: Los mercados emergentes necesitan smartphones que cuesten 30 dólares.

Este dispositivo utiliza Android 6.0 (Marshmallow) y recibe la última versión de Android poco después de publicarse. El gigante de Google realiza pruebas con los teléfonos Android One para garantizar la rapidez y la fluidez tanto la primera vez que los usas como a lo largo del tiempo. De este modo, se garantiza que el dispositivo funciona correctamente al pasar de una aplicación a otra, ofrece una mejor multitarea, la respuesta táctil es fluida y no se cuelga. Hay quien les llama los Nexus de gama baja, y es que los dispositivos con Android One son una opción de lo más atractiva para usuarios que buscan la experiencia Google más pura sin dejarse los ahorros. De hecho, están pensados para países emergentes, pero eso no ha impedido que den el salto a más regiones.

This entry was posted in Internacionales Tecnología and tagged 30 dólares smartphones . Bookmark the permalink