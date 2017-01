Estrés, Ansiedad y Emociones: La personalidad del bebé

Además de la tendencia innata y características propias del infante, resulta fundamental el aprendizaje socio-afectivo que se da en la interacción con su ambiente. A medida que el niño crece desarrolla la capacidad de procesar, almacenar y actuar en base a la información que le aportan sus experiencias. Por ejemplo, la información que le brinda la manera en que sus padres reaccionan frente a determinadas conductas y sus consecuencias, aquellos comentarios descriptivos que escuchan de él, sus expectativas, lo que aprueban y lo que no, etc.

