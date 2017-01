Llega GIGABYTE AORUS Gaming

Buenos Aires, 4 de Enero de 2017.– GIGABYTE TECHNOLOGY Co., LTD. fabricante de motherboards, anunció el lanzamiento de su nueva línea de motherboards AORUS Gaming que soportan los procesadores Intel® 7ma / 6ta Gen Core. “Los motherboards GIGABYTE AORUS Gaming, fueron diseñados para entusiastas, permiten la personalización a través de características únicas como el soporte de refrigeración líquida, LED RGB para el control de los ventiladores inteligentes, que fueron meticulosamente incorporados en esta plataforma para dar a los gamers mayor control y capacidad para expresarse,” dijo Gastón Finkelstein, Country Manager Argentina de GIGABYTE, y agregó: “Durante los últimos años, los gamers se han centrado en la personalización de su PC. Los motherboards GIGABYTE AORUS Gaming fueron pensados con ese espíritu. AORUS es la marca premium para gamers. Ya sea para un entusiasta, o un jugador casual, el motherboard AORUS es la plataforma perfecta para personalizar.”

