Armá tu calendario de belleza 2017: un tratamiento para cada estación

El Dr. Vincent, atento a los últimos avances en belleza, incorporará este 2017 la tecnología Cellullaze. Este tratamiento rápido, eficaz y seguro, se presenta como una revolución en la lucha contra la celulitis. Se trata de un láser que utiliza tres longitudes de onda diferentes, calentado y retrayendo el colágeno de la piel al mismo tiempo, desde adentro hacia afuera. Brinda la seguridad de trabajar con material completamente descartable – una cánula que se introduce con una incisión milimétrica – y garantiza en una sesión única (de entre 40 y 60 minutos según la zona) resultados de hasta 6 años de duración, visibles al instante, eliminando celulitis y flacidez. Su mayor diferencial es que no produce daño alguno, no deja hematomas, ni cicatrices ni necesita cuidados posteriores.

En pieles que no presentan daño severo, el tratamiento Thermage es muy buen recurso, ya que estimula la producción de colágeno. Es seguro, no invasivo, sin tiempos de recuperación y de una sola sesión. Se puede utilizar tanto en la piel del rostro, como en la del cuerpo.

This entry was posted in Moda & Fashion Sociedad . Bookmark the permalink