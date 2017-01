 Idraet desarrolló un Completo Tratamiento Capilar Anticaída del cabello después del sol.

En una cabellera sana el equilibrio entre cabellos que nacen es 85% contra 15% que están en reposo y luego caerán. Cuando se trata de problemas capilares esta proporción cambia y más cabellos entran en reposo. Para hacerle frente a este inconveniente que sufren mujeres y hombres, Idraet Group desarrolló “Hair Loss Control” un Tratamiento Capilar Anticaída In & Out que restaura el equilibrio natural, logrando que el cabello que se desprende vuelva a la fase de crecimiento.

ANTICAIDA IN & OUT

This entry was posted in Moda & Fashion Sociedad . Bookmark the permalink