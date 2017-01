Expensas. El segundo alquiler. Los consorcistas e inquilinos, que pagan, son dejados fuera de la negociación.

Entró en vigencia la segunda etapa de la paritaria del gremio de encargados con una suba del 12%. El año pasado las expensas pasaron, en promedio para una familia tipo, de $873,15 a $1221,3. Otra vez dejaron a fuera de la negociación a los inquilinos, los consorcistas. El Ministro de Trabajo es complice de una estafa en forma reiterada, y en algún momento de la historia, los verdaderos representantes deben sentarse a la mesa de negociación, los que se sentaron y firmaron no representan a nadie, por que no son representantes de los consorcistas, si no todo lo contrario son los empleados, es decir los empleados se sientan y negocian sin la parte pagadora, todo una locura Argentina. Los empleados negocian sus aumentos y dejan fuera al 99% de los involucrados, CAPHAI, FATERyH y UADI no representan a nadie, es la pura verdad.

El acuerdo fue firmado por un lado por la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontales (FATERyH) que comanda Víctor Santa María, y del otro lado por las tres cámaras que nuclean a los administradores de consorcios: la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal (CAPHAI); la Unión de Administradores de Inmuebles (UADI) y la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal. Ya fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación por el Ministerio de Trabajo.

Según cifras de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad, el año pasado las expensas aumentaron un 39,8%, llevando el gasto, para una familia compuesta por un matrimonio y dos menores, de $873,15 que se abonaban en noviembre de 2015 a $1221,3 en el mismo mes del año pasado.

Este es el histórico reclamo de las asociaciones de consorcistas: que quienes viven en los edificios no son parte de la negociación salarial. “Le pedimos una reunión al ministro de Trabajo Jorge Triaca porque los consorcistas seguimos fuera de la mesa de las paritarias. Los consorcios no pueden ser tratados como una empresa, eso es un disparate”, aseguró Alicia Giménez, presidenta de la Unión de Consorcistas de la República Argentina.

Los consorcistas además afirman que la suba será mucho mayor del 6%, porque el incremento en los sueldos también influye en los adicionales que cobran los encargados y en las cargas sociales. “Como los salarios y las cargas son entre el 60% y el 80% del costo de las expensas, este nuevo acuerdo implicará un 9% de suba en las expensas. Y en febrero entre un 7% y un 10% más por el bono. Los únicos que pagamos somos los consorcistas pero no nos dejan participar de las negociaciones, deciden todo entre dos o tres personas”, se quejó Samuel Knopoff, titular de la Federación de Asociaciones de Consorcios.

QUE DICE A.P.I.P.H.

A.P.I.P.H. sigue creciendo y se ha convertido sin lugar a dudas – después de casi 15 años de asesorar a los Consorcistas – en la Entidad que necesitan los represente en instancias, en las cuales están involucrados mas de la mitad de los habitantes de la Ciudad.

Pretendemos organizarnos en forma similar a la Cámara Argentina de Comercio o La Unión Industrial o la Sociedad Rural, y tantas otras mas grandes o mas pequeñas, pero que indudablemente debe continuar la línea, en defensa de los intereses de los Consorcios y sus Propietarios – Consorcistas.

Para cuidar esos intereses, existen claramente definidas prioridades, una de ellas es el Registro Público de Administradores, dado que los mismos son contratados por las Asambleas de cada Consorcio y nos pertenece indudablemente el manejo de quienes son nuestros contratados, siendo que hasta sus honorarios los pagan cada Consorcio y no el Gobierno de la Ciudad. Si siguiéramos así, podría terminar como ejemplo, en que el Colegio Público de Escribanos o el de Ciencias Económicas los maneje también el Gobierno de la Ciudad: inadmisible.

La otra prioridad son las Paritarias, cuyas consecuencias, vienen dando como resultado, el remate de viviendas ante el inviable costo de las expensas, que perjudica también a gran cantidad de inquilinos, ya que las mismas van camino de convertirse en un 2° alquiler, sin posibilidad de defendernos.

Para abocarnos plenamente, a trabajar en las prioridades que señalamos con todos los medios lícitos que nos permiten las Instituciones del País. Convocamos a voluntarios, hombres y mujeres se adhieran a nosotros, para conseguir a partir del 1° de febrero, cambiar esta crisis interminable que va degradando nuestros edificios (sin posibilidades económicas de mantenimiento) y como consecuencia nuestro modo de vida.

A.P.I.P.H. por primera vez desde su fundación no atenderá desde el 10 al 31 de enero del 2017

Comisión Directiva de A.P.I.P.H.

Presidente Marcos Bergenfeld