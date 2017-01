Vecinos le dicen NO al Estadio de Fútbol en Boedo.

La preocupación de los vecinos.

NO al Estadio de Fútbol en Boedo

Desde que tomó notoriedad el acuerdo alcanzado entre San Lorenzo y Carrefour por el predio que éste ocupa y el avance con el proyecto de volver a construir un nuevo estadio de football en ese lugar, los vecinos vivimos un estado de angustia que perturba nuestra vida cotidiana.

Algunas de las situaciones:

(1) que vivieron y denunciaron vecinos a través de facebook : mucha gente ocupó las calles del barrio para comprar entradas del Club San Lorenzo

(2), dan una idea del porqué este estado emocional latente: “Multitudes acampando en la puerta de las casas, olor a pis en todos lados, gente borracha y fumando de todo adelante de nuestros hijos, los vecinos sin poder dormir por los gritos y los cantos, calles cortadas, hinchas patoteando vecinos porque se quejaron de las molestias y evitando que la gente entre a Carrefour, golpeando los autos de la gente que queria ingresar, golpearon a un vecino que quiso entrar con el auto en Carrefour…UN VERDADERO DESASTRE! “

“Soy de san lorenzo yo y toda mi familia, pero no estoy de acuerdo que la cancha este en el barrio. Sinceramente es un lio, ayer estaba todo cortado,borrachos, no habia lugar para estacionar en ningun lado. Si considero que hay q recuperar nuestro espacio pero para hacer un club, un polideportivo, algo para lo chicos, adolecentes,.adultos que puedan disfrutar todas las familia del club.”

El estado urbanístico del Barrio no es el mismo que hace 35 años.

El Barrio cambió, también su gente. No es lo mismo.

El predio ocupa una ubicación central de la Ciudad, que fue cambiando con el tiempo, en lo comercial, en la implantación de nuevas viviendas colectivas, la reconstrucción de otras, además de proyectos inmobiliarios en gestión y ejecución que se pueden observar al recorrer el Barrio de Boedo y Parque Chacabuco.

Es un despropósito soslayar la inercia de cambio urbanístico.

Resulta inquietante que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no haya analizado en profundidad las desventajas que ofrece dicho proyecto de construcción para la Comunidad.



Contaminación: Visual – Auditiva o Acústica – Por Basura- Del Aire por Emisiones Atmosféricas.

Aumento del tráfico

Degradación del Barrio: Sin Vida Urbana, Ni Vecinos – Hostil e Insegura.

A menudo, hinchas/peatones agresivos.

Ruido proveniente de los eventos celebrados en el estadio.

Se Posibilita el Vandalismo.

Pérdida del valor de las Propiedades.

Afectación de la red del Transporte Público.

Pérdida de la tranquilidad.





La Comuna 5 (Boedo y Almagro) es la que tiene menos espacio verde por habitante de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene 0,2 m2 de espacio verde por habitante (datos oficiales año 2016) cuando se debería tener entre 10 y 15 m2 de espacio verde por habitante según lo indica la Organización Mundial de la Salud.

BOEDO está ENFERMO porque NO TIENE OXÍGENO y encima quieren poner un estadio que produciría contaminación auditiva y más contaminación ambiental.

No se entiende la idea de construcción de otro estadio de fúlbol dentro de la Ciudad cuando la FIFA establece que la construcción de estadios deben ubicarse en las afueras de las ciudades y tener grandes playas de estacionamiento.

Ver especificaciones en el siguiente archivo:

PDF]Estadios de fútbol. Recomendaciones técnicas y requisitos – FIFA.com

resources.fifa.com/mm/document/tournament/…/s_sb2010_stadiumbook_ganz.pdf

La determinación es avalada por la Institución Madre del Football Mundial – FIFA – Federation Internacional de Football Association en su página Web sobre Estadios de Football.

Textual: Recomendaciones técnicas y Requisitos

Se destacan las Posiciones:

1.2 Ubicación del estadio

Un estadio deberá situarse en un lugar suficientemente amplio para ofrecer la

posibilidad de espaciosas y seguras áreas externas de circulación y actividades públicas, así como espacio para vehículos y funciones de servicio.

1.5 Compatibilidad medioambiental del emplazamiento del estadio

La compatibilidad medioambiental es una de las primeras consideraciones para la elección del emplazamiento de un estadio.

Es un asunto cambiante, complejo y con una fuerte connotación política que se ha de analizar cuidadosamente.

Por ejemplo, a la mayoría de nosotros nos disgustaría vernos súbitamente confrontados con la posibilidad de que nuestras casas quedasen ensombrecidas por los muros de un nuevo estadio de fútbol.

La proximidad de zonas residenciales existentes es el aspecto más sensible en la construcción de un estadio nuevo y debe evitarse en la medida de lo posible.

El NO cumplimiento de estas determinaciones perjudicará a los vecinos con la secuela de producirles daños físicos, psíquicos, materiales y económicos irreversibles.

Nos asiste el derecho y las garantías que ofrece nuestra Constitución para vivir en paz, sin sobresaltos, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.

El Gobierno de la Ciudad, además de tener que escuchar y valorar el reclamo de los vecinos, debería ya, cortar las alas de esta idea de proyecto:

Es un despropósito que teniendo una cancha nueva como la tienen pretendan construir otra que la reemplace por razones históricas.

y centrar la atención en busca de otra alternativa, por ejemplo:

Integrar urbanísticamente los dos predios que ocupa el Club San Lorenzo, muy próximos uno del otro: el Nuevo Estadio de Fútbol, existente, ubicado en Avda. Perito Moreno y Avda. Varela, y el de la Sede Social ubicado en Avda. La Plata y Las Casas.

Mejorando los accesos al estadio, existente.

Construcción de playas de estacionamiento.

Vías debidamente señalizadas, etc.

Piensen nuestros representantes en la necesidad que tienen los vecinos de contar con una propuesta de vivir bien, en paz, sin sobresaltos, de vivir más verde.

Pedimos a los señores Legisladores seguir el ejemplo de la Comuna 3 (manzana 66) que han revertido la implantación de un estadio para recitales por la construcción de un parque.

Por favor, señores representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se puede ni se debe permitir semejante atropello a la Comunidad.

Quedo a su disposición

Ing. Osvaldo Castelli

ingocastelli@hotmail.com

Saludos cordiales