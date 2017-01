Preguntas frecuentes sobre implantes mamarios

-¿Deja cicatrices visibles? Existen dos modos de colocar la prótesis: una alrededor del pezón y la otra forma es por debajo del surco submamario. La mayoría de las veces elegimos la que va por el pezón, pero cuando el pezón es muy chico no nos brinda el espacio para colocar la prótesis dentro de la mama, en ese caso se coloca por el surco. A veces las pacientes no quieren que les corten el pezón y eligen la otra opción.

-¿Cuál es la vida útil de un implante mamario? No existe una vida útil fija para un implante mamario. Las prótesis disponibles actualmente en el mercado son realizadas con materiales más eficaces y técnicas de fabricación más avanzadas, no tienen una fecha de vencimiento a menos que surja algún tipo de complicación, ruptura o filtración que se pondrán de manifiesto con los controles de ecografía y mamografía.

En esta época del año, muchas mujeres lamentan no poder lucir un escote más pronunciando. ¿Es tarde para realizarse un implante mamario? No, ya que este tipo de intervenciones presentan una recuperación rápida, que permiten que la paciente a los 15 días pueda disfrutar de la pileta o el mar.

