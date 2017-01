Gustavo “el Chipi” Arribas con un pié a fuera del Gobierno. ¿La jugada de Silvia Majdalani para tomar el poder?

“Dado las características de la persona que necesitábamos para la AFI, de extrema confianza del presidente, en la que el presidente creyese en su capacidad, su honestidad y (conocimiento) de muchos años, no hace de poquito, entonces me decidí a convocarlo”, indicó entonces el mandatario.

En tanto, a través de tres colaboradores, Arribas admitió que sólo recibió una transferencia, por u$s 70.495, el 26 de septiembre de 2013, que adjudicó a la venta de un inmueble en San Pablo sobre el que no aportó más datos.

