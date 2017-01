¿Cómo tener energía electrica limpia durante los cortes de luz?

Buenos Aires, Enero 2017. QMAX, la primera empresa argentina que diseña y produce equipos para energía renovables, propone un sistema para hacer frente a los cortes de energía eléctrica, de una forma sustentable y sin necesidad de recurrir a los molestos grupos electrógenos. Este sistema, llamado Off Grid, permite tener electricidad cuando hay cortes de parte de la red, un uso más eficiente de la energía y la utilización de fuentes sustentables.

Con el calor y los cortes de energía eléctrica, aparecen en el paisaje de la ciudad los cásicos grupos electrógenos, que producen una alta contaminación en medio ambiente.

Utilizar un generador a explosión implica manipulación de combustibles, mantenimiento, contaminación y ruido. Por todo esto es imposible utilizar grupos electrógenos en departamentos, oficinas y muchos barrios cerrados.

¿Cómo podemos hacer para mantener funcionando los electrodomésticos imprescindibles durante los cortes?

Una opción sustentable, es tener un sistema de respaldo de energía limpia y silenciosa por horas o hasta días en departamentos y oficinas sin molestar a los vecinos o violar los reglamentos de copropiedad.

Esta opción se logra con los sistemas off grid, que significa fuera de red. Este sistema ya se utiliza hace décadas para proveer energía eléctrica en lugares remotos sin acceso a la red eléctrica. La buena noticia es que hoy es posible utilizarlo en las ciudades gracias a inversores de corriente confiables y eficientes, que abastecen de energía a los hogares, oficinas o comercios.

Este sistema de respaldo de energía se logra con un inversor / cargador y un banco de baterías.

El inversor cargador es un equipo inteligente que mantiene la carga de las baterías y cuando detecta el corte de energía eléctrica de la red, alimenta automáticamente los consumos de la casa con corriente alterna.

Las baterías de ciclado profundo son el otro componente de este sistema. Son baterías especialmente diseñadas para alimentar un consumo constante durante largos períodos de tiempo. Estas baterías tienen una vida útil promedio de 5 años.

Este sistema compuesto por inversor /cargador y baterías puede funcionar todo el año, no requiere ningún mantenimiento y está siempre listo para alimentar los consumos de los hogares u oficinas ante cortes de luz.

Para una energía aún más limpia y sustentable, los sistemas de back up también pueden incorporar paneles solares para mantener cargadas las baterías de forma limpia y sin costo.



¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un sistema?

El peor escenario posible es hacer la inversión y no tener energía en el momento del corte. Para evitarlo es necesiario tener en cuenta los siguientes puntos al momento de elegir un sistema seguro:

Consumo: Durante los cortes solo deben quedar funcionando los electrodomésticos esenciales: Heladera, luces, ventilador, cargadores, tv. Hay que sumar los consumos indispensables para dimensionar el inversor y el banco de baterías. Si se utilizan aires acondicionados, hornos de microondas, termotanques eléctricos, pavas eléctricas o planchas, la autonomía (horas de respaldo) va a ser baja.

Circuitos de la casa: El respaldo debe estar en los circuitos de tomas y de iluminación. El circuito de aires acondicionados tiene que estar fuera del respaldo. Cuanto mejor esté dividido el tablero más eficiente será el uso de energía de respaldo.

Baterías: Elegí baterías selladas, sin mantenimiento. Para back up el tipo de baterías adecuadas son las de ciclado profundo. Las baterías automotrices están preparadas para proveer una gran corriente durante un período muy corto de tiempo. En baterías de back up, en cambio, necesitamos una provisión constante de energía durante varias horas.

Inversor / cargador: El inversor es el cerebro del sistema de back up. Las funcionalidades del equipo y la calidad de fabricación son la clave de la confiabilidad. El inversor debe generar onda senoidal pura para que ningún equipo de la casa deje de funcionar o se queme.

El Inversor tiene que incluir un cargador de baterías de capacidad suficiente para recargar las baterías en poco tiempo. La marca debe disponer de servicio técnico y garantía. Hay productos descartables, ofrecen un período de garantía de reemplazo pero una vez cumplido no hay reparación posible y tu inversión se pierde.

En QMAX diseñamos y fabricamos en el país inversores cargadores desde 2001. Tenemos una extensa línea de productos para energías renovables o back up y estamos a tu disposición para asesorarte.

QMAX hace posible un uso más eficiente de la energía y la utilización de fuentes renovables para una mejor calidad de vida, para una vida más sustentable.

Acerca de QMAX

QMAX, una empresa líder en electrónica para energías renovables, fundada en 2001 por tres estudiantes de electrónica apasionados por la naturaleza, que lograron diseñar un inversor nacional.

Con el sueño de hacer posible un uso más eficiente y sustentable de la energía eléctrica, desarrollaron inversores de corriente, que son el cerebro de los sistemas de energía renovable, ya que administran la generación, almacenamiento y consumo de energía en viviendas y emprendimientos.

La experiencia lograda durante esos años, llevando energía a los lugares más remotos del país, les dio el Know-how para convertir a QMAX en líder indiscutido en ventas.

Los productos de QMAX compiten con tecnologías de todo el mundo y son reconocidos internacionalmente. Tal es así que, cuando un estudiante de la Universidad de Toulouse quiere especializarse en electrónica para renovables, viaja a QMAX para a hacer la práctica.

Los productos de QMAX facilitan la utilización de energías renovables contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la gente y a cuidar el medio ambiente.

La historia de QMAX demuestra que con pasión y esfuerzo se puede competir en alta tecnología.

www.qmax.com.ar