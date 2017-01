11.700 mensuales: Los manteros de Once y un acuerdo muy particular entre CAME y el Gobierno de la Ciudad.

Quienes ingresen al programa, que tendrá una duración de 60 días, recibirán por parte de CAME un incentivo de $ 11.700 mensuales, siempre que en el transcurso no vuelvan a incurrir en la venta ilegal. Además, deberán estar censados (de forma directa, sin intermediarios), inscriptos en el Monotributo Social y tener una caja de ahorro abierta. Quienes no la posean, se les abrirá una caja de ahorro social del Banco Ciudad.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en forma conjunta con la Cámara de la Mediana Empresa (CAME), acordó una propuesta con los manteros de Once que consiste en dos puntos principales:

