La Federación Docente, CTA reclama urgente Paritaria Nacional Salarial

La gravedad del ajuste nos desafía a implementar acciones en febrero, al regreso del receso escolar, con asambleas de base, movilizaciones y diversas acciones de protesta, sin esperar al inicio del ciclo lectivo en marzo. Acciones que deberán cristalizar en: 1) un Paro y Movilización Nacional, 2) en el “No Inicio” de clases nacional y unificado si no hay respuestas, 3) una posible Marcha Blanca Federal por la educación, el salario y los presupuestos sociales, 4) y la profundización del Plan de Lucha a lo largo del año, hasta obtener soluciones. En tal sentido creemos necesario no solo unificar la acción con los sindicatos nacionales docentes, gremios provinciales, seccionales y agrupaciones docentes, sino también con las organizaciones nacionales y de cada distrito de los trabajadores estatales, de la salud, universitarios, judiciales y demás sectores dispuestos a defender los salarios, jubilaciones, presupuestos e ingresos sociales y la escuela pública.

Ante la proximidad del inicio del ciclo lectivo 2017 y la convocatoria a Paritaria Nacional Docente, el gobierno de Macri, a través de su ministro Esteban Bullhrich, anuncia que -ha diferencia de años anteriores y de lo que marca la ley- no convocará a la Paritaria Nacional para acordar con los gremios el aumento salarial de maestras y profesores. Y que esto lo definiría el ministro del Interior con los gobernadores. En realidad, Bullrich está anticipando el ajuste que pretenden en el salario docente, en correspondencia con el ajuste general que el PRO intenta aplicar al conjunto de los trabajadores. El cuadro se completa con el anuncio de los gobernadores y la Nación de que el aumento no exceda el 18% anual.

