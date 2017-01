Vacaciones en familia: cómo conciliar para disfrutar juntos

Como abordaje, el Counseling no procura una cura, se corre del paradigma médico terapéutico; es una disciplina que interviene en el área de la promoción del desarrollo humano y el bienestar. Es decir, no actúa en campos donde ya existen otras profesiones que dispensan atención a personas afectadas por trastornos de la conducta o de la personalidad.

¿Cómo conciliar para disfrutar juntos? Generar y compartir y espacios para hablar y escuchar qué es lo que quieren los chicos, ponernos de acuerdo para “nuestras vacaciones”, todos podemos aportar algo y sumar. Tener en cuenta y trasmitirles a los chicos las posibilidades que como familia, madre y/o padre, se tienen para pasar ese tiempo juntos (y aquí consideramos dinero, tiempo, lugares, etc.) Los adultos sabemos que cada edad tiene su forma de divertirse y entretenerse de manera sana y cuidada, en nosotros está la posibilidad de encontrar alternativas: llevar a algún amigo, elegir lugares acordes, pactar tiempos y horarios, viajar con una familia amiga, etc. Si bien como padres afrontamos situaciones comunes, no todos podemos resolver de la misma manera, ya que los hijos aunque nacidos de nosotros tienen gustos y personalidades diferentes. El diálogo respetuoso y amoroso en la adolescencia tiende a producir buena cosecha en las relaciones para un mejor entendimiento y bienestar mutuo.

