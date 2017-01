Tips y consejos para mantener la piel sana e hidratada en verano

En el caso de las Pieles grasas, éstas tienen el nivel de sebo alterado y suele ser brillante y untuosa. Tiende al acné y puede presentar imperfecciones visibles, poros dilatados, etc. Generalmente está bien hidratada, pero no hay que olvidar que la necesidad de hidratación es independiente de que sea grasa porque puede tener falta de agua. Matte Gel Cream es un gel, que se funde instantáneamente sobre la piel, ofreciéndole durante horas una suavidad mate y aterciopelada. Cierra los poros e hidrata a la perfección durante todo el día. Posee dos principios activos que se combinan para lograr una piel mate y perfecta, atenuar los poros y mantener el brillo bajo control:

