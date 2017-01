Zonas liberadas: Trapitos violentos y fuera de control en ‘Palermo Hollywood’ y ‘Palermo Soho'”

“Por estos días es muy sencillo adquirir un estéreo a mitad de precio en los negocios de la calle Libertad entre Corrientes y Talcahuano. Obviamente muchos de ellos tienen este origen, con lo que es posible que la actividad delictiva de robo por parte de los trapitos no solo no disminuya sino que crezca en Palermo, Belgrano y otros barrios como Flores y Almagro”, resaltó.

Y agregó: “Cuando el futuro damnificado deja el rodado, no piden retribución y se saludan con tono agradable. Si el vehículo no recibe accionamiento de alarma está perdido, porque al rato aparecen dos o tres más y primero con un alambre en forma de ganzúa intentan abrir una puerta. Si no, directamente rompen el cristal de una ventana y roban todo lo que esté a la mano, incluyendo el estéreo”.

