El nuevo “currito” de los contadores y la AFIP: Sistema de Perfil de Riesgo

Según la resolución general 3985, el organismo evaluará mensualmente a los contribuyentes. Otra vez los evasores tienen una herramienta más para evadir y los que fueron evasores una nueva herramienta más para quedar limpios de paja y trigo. Consultamos con nuestro especialista en finanzas el doctor en economía Raul y dijo que “Este sistema a los únicos que beneficia son a los contadores, si la AFIP quiere que el pueblo esté en blanco y pague, lo primero es hacer una web como corresponde, hoy la web es un cachivache y que cualquier agencia pueda atender al contribuyente, que son una caza de bobos, las agencias capturan para siempre al gil contribuyente y lo mantienen horas en las agencias, dando vueltas, pidiendo documentación estupida, para deslizarle tarjetas de contadores amigos para solucionar problemas, la afip promueve el juego corrupto de afip/agencia/contador verdaderos chupasangres delincuentes, una agencia de la AFIP, más que agencias son casas de cambios, este scoring es una rosca más para joder al que paga y premiar al evasor sistémico. La famosa nueva fórmula SIPER que la va a manejar la Agencia Afip (es falso que hay una gran computadora) es la puerta a completar un juego perverso del contribuyente más débil, y premiar al evasor con recursos, hoy la AFIP es el espacio estatal más corrupto que tiene el estado Argentino, corrupto no!! de poquito, corrupto a nivel que ningun funcionario de agencia en varias generaciones no pueden demostrar como hicieron tanta plata tan rápido toda su familia, me preguntas si hay excepciones, te respondo no, estar en una agencia es sacarte la loteria de por vida, lo que no sabe la gente que afip tiene al menos 3 a 4 mostradores diferentes, uno para gilada, uno para gilada que paga, uno para gente con problemas que no quiere pagar, y otro para grandes problemas que paga, digo que paga al delincuente de agencia, apretan un botón y walaaa la gente queda limpia tan rápido como llega el sobre al escritorio”. Nos fuimos pensando que boluda es la gente que paga su monotributo con tanto esfuerzo mientras otros hacen de una necesidad un gran negocio.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) oficializó el nuevo Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER), a través del cual el organismo categorizará a los 5,2 millones de contribuyentes directos que tiene, de acuerdo con el grado de cumplimiento de sus obligaciones fiscales formales y materiales con mayor precisión y celeridad.

De acuerdo a la Resolución General 3985 – E, publicada en el Boletín Oficial, el SIPER reflejará “de manera precisa y rápida el comportamiento fiscal del universo de contribuyentes, con el fin de establecer procedimientos diferenciales relacionados con la administración de los tributos y los recursos de la seguridad social”.

El SIPER combinará mediante una fórmula de más de 20 indicadores de conducta de los contribuyentes, como por ejemplo, presentación de declaraciones juradas, pagos en tiempo, facilidad de identificación de domicilio fiscal, entre otros.

La norma establece que “los parámetros de la matriz de ponderación considerarán la conducta de los sujetos respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, según los datos obrantes en las bases informáticas del Organismo los que podrán ser modificados en el futuro”.

La AFIP evaluará mensualmente a los contribuyentes, a los que ubicará en alguna de las cinco categorías establecidas: A, muy bajo; B, bajo; C, medio y nuevas altas; D, alto y E, muy alto.

Según el artículo 5 de la Resolución, “la categoría reflejada en el SIPER será utilizada a los efectos de establecer procedimientos diferenciales relacionados con la administración de los tributos y los recursos de la seguridad social, a cargo de los contribuyentes y responsables”.

Cada contribuyente podrá consultar la categoría a la que fue asignado en el sitio web de la AFIP, ingresando al ‘Sistema Registral‘ opción ‘Trámites/SIPER‘, utilizando la correspondiente Clave Fiscal con Nivel de Seguridad 2 como mínimo.

En caso de que el usuario entienda que la categoría a la que fue asignada no corresponde con la realidad, podrá efectuar una solicitud de reconsideración, que será resuelta dentro de los siete días posteriores.