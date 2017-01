La contaminación en San Juan de la minera Barrick Gold está fuera de control. Sergio Bergman con un pié fuera del Gobierno.

Miles de millones de litros de agua pura están totalmente contaminados de por vida con cianuro, un sustancia peligrosa y letal para el consumo humano. El Gobierno nacional está en una situación también de descontrol y desconcierto, no saben que hacer por que Barrick Gold no cumplio la hoja de ruta ni los acuerdos con Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, hay tal “quilombo” que la salida de Sergio Bergman a está hora ya está garantizada.

Barrick Gold no cumplió una sola letra del acuerdo con el Gobierno nacional

La empresa minera Barrick Gold informó este viernes que se produjo un incidente en el yacimiento Lama en San Juan y lo atribuyó al “deshielo de uno de los inviernos más intensos de las últimas décadas en esa zona de la cordillera”.

Excusas y más Excusas, por la falta de inversión en materia de seguridad e higiene

“El evento se originó por la crecida del río Turbio, cuyo caudal y arrastre de sedimentos alcanzó la capacidad máxima de las piletas de sedimentación, por lo que el agua fue conducida a través de un canal de contingencia construido para este propósito hacia el dique impermeabilizado, antes de su descarga en el río Las Taguas”, informó la empresa minera sobre el “incidente”, que tuvo lugar el jueves.

Barrick aseguró que “de ninguna manera el evento constituye un derrame”, al tiempo que afirmó que “las aguas provienen de deshielos propios de esta época del año y la compañía continuará monitoreando el área durante el resto de la temporada estival”.

“Cerca de ayer al mediodía se consiguió reencauzar la totalidad de las aguas provenientes del túnel en Lama hacia la planta de tratamiento que se halla funcionando según su diseño. Adicionalmente continúan realizándose tareas de optimización en la planta de tratamiento de aguas del túnel”, se informó. Pero la situación está fuera de control actualmente hay cinco ríos de San Juan que están completamente contaminados.

“Cabe destacar que esta contingencia fue oportunamente informada a las autoridades provinciales -el Ministerio de Minería y el Departamento de Hidráulica- y no trajo aparejado ningún tipo de consecuencia para el medioambiente o la salud de los trabajadores. Asimismo la compañía está realizando las tareas de reconducción y el reporte pormenorizado del evento”, informó la empresa.

Ante el incidente en Lama, el titular de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, dispuso el envío inmediato a San Juan de una comisión del Ministerio para inspeccionar la zona, tomar muestras para verificar si hubo irregularidades y hacer un relevamiento de todo lo sucedido con relación a lo ocurrido.

La comitiva está encabezada por Carlos Martínez y Mariano Miner, de la Subsecretaría de Control y Monitoreo Ambiental, y Andrea Celso, de la Dirección de Residuos Peligrosos.

Por su parte, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas resaltaron que “éste es el tercer derrame en menos de un año y medio” y señalaron que “tal como denuncia la Asamblea Jáchal No Se Toca, actualmente hay cinco ríos de San Juan que están contaminados por las operaciones de esta minera que actúa con total impunidad, violando la Ley de Glaciares”.

Ambas organizaciones reclaman el cumplimiento efectivo de la Ley de Glaciares, el cierre de las minas y la remediación de los pasivos ambientales.

Barrick dijo hoy que “el proyecto Lama nunca entró en producción y se encuentra suspendida su etapa de construcción”.

“Las obras del cierre del túnel, que se encuentran aprobadas por las autoridades competentes y fueron licitadas hace seis meses, ya fueron adjudicadas y tendrán inicio en las próximas semanas”, se afirmó.

Para la empresa, el nuevo episodio “se trata de un evento de naturaleza previsible, controlado y sin riesgo para el medio ambiente ni las personas”.

La organización ambiental Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunciaron que, entre los que están en actividad, en desarrollo, a iniciarse o en estudio, hay más de 40 proyectos mineros en zonas glaciares y periglaciares, a pesar de estar prohibido por la norma de 2010. En el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación aseguran que existen en todo el país 322 proyectos mineros en distinto grado de avance, de los cuales 77 se encuentran en las cuencas inventariadas por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) en el relevamiento nacional de glaciares. De estos proyectos, 44 se encontrarían cercanos o sobre cuerpos de hielo que deben estar protegidos.

“Con sólo el 10% del inventario realizado ya se detectaron 44 proyectos mineros en donde este tipo de actividades está expresamente prohibido por el artículo 6° de la Ley de Glaciares; seguramente ese número crecerá exponencialmente cuando se termine de relevar las cuencas que faltan. Ni un sólo emprendimiento más puede ser aprobado hasta tanto se finalice el inventario de glaciares”, define Gonzalo Strano, de Greenpeace. El ministerio de Ambiente se ha comprometido a presentar el 50% del inventario en marzo de 2017.

Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y letrado de la Asamblea, señaló que “resulta increíble que esta crucial información recién tome estado público ahora y sólo como consecuencia de allanamientos judiciales. Pareciera que su destino era su ocultamiento para dilatar la aplicación efectiva de la Ley de Glaciares. De un primer análisis de la documentación secuestrada por la Justicia Federal encontramos importantísimo material que permitirá seguir avanzando en la investigación judicial”.

“Barrick debe irse y es el gobierno nacional el que debe ponerse los pantalones y defender nuestro ambiente. Cuántos derrames más tienen que ocurrir para que Macri entienda que esta empresa no puede operar en una zona tan sensible, Pascua Lama aún no arrancó a producir y ya está contaminando”, sostuvo Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace.

Según informó la propia empresa minera en un comunicado emitido el jueves por la tarde, el deshielo produjo el desborde de las piletas de sedimentación en la zona de Lama, el lado argentino del proyecto binacional Pascua Lama.

Las organizaciones recordaron que este es el tercer derrame en menos de un año y medio. Tal como denuncia la Asamblea “Jáchal No Se Toca”, actualmente hay cinco ríos de San Juan que están contaminados por las operaciones de esta minera que actúa con total impunidad, violando la Ley de Glaciares.

CONSUMO DE AGUA: 170.000 millones de litros.

► Equivalente al consumo de UN SOLO DIA de 170.000.000 (170 millones) de familias.

• Cada KILO de ORO se consume 380 mil litros de agua pura.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD: Potencia 110 Mega Wats (factor utilización 0,8).

► Equivalente al consumo de 137.000 hogares.

• Cada KILO de ORO SE CONSUME 36 mil kW/h.

CONSUMO DE GAS OIL: 943 millones de litros.

► Equivalente al consumo de 6 millones de automóviles por mes.

• Cada KILO de ORO SE CONSUME 2 mil litros de gas oil.

CONSUMO DE NAFTA: 19 millones de litros.

► Equivalente al consumo de 60 mil tractores por mes.

• Cada KILO de ORO SE CONSUME 42 litros de nafta.

CONSUMO DE LUBRICANTES: 57 millones de litros.

► Equivalente al consumo de 23 millones de automóviles por mes.

• Cada KILO de ORO SE CONSUME 128 litros de lubricantes.

ROCA REMOVIDA: 1.806 millones toneladas.

► Equivalente a 4 toneladas de roca cada 1 gramo de oro

CONSUMO DE CIANURO DE SODIO: 379.428 toneladas.

► Equivalente a 20 veces lo estimado para el fallido Proyecto Esquel (17.520 toneladas en 8 años)

• Cada KILO de ORO necesita 849 kg de cianuro de sodio.

CONSUMO DE EXPLOSIVOS: 493.500 toneladas.

► Equivalente al 41% de bombas y explosivos arrojadas en la II Guerra Mundial (1,2 millones de toneladas) o 448% de las arrojadas en la guerra de Irak en 1991 (110.000 toneladas)

• Cada KILO de ORO necesita 1.104 kg de explosivos.