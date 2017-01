Consejos para un uso responsable de la electricidad

Refrigeración Eléctrica Mantenga las puertas y ventanas cerradas si la refrigeración está encendida. No refrigere ambientes que no utilice y apague el equipo cuando abandona la habitación por un tiempo prolongado. Limpie los filtros al menos cada 6 meses. Programe el equipo a una temperatura de 24° C. Antes de decidir por la compra de algún equipo de aire acondicionado, considere la tecnología Inverter.

Iluminación Aproveche utilizar la luz natural Apague las luces que no utilice Utilice lámparas de bajo consumo. Colóquelas en zonas donde necesite iluminación por mucho tiempo dado que el encendido y el apagado disminuyen de manera considerable su duración. Mantenga limpias las bombitas, lámparas tubos y vidrios de los artefactos que los contienen. Una lámpara sucia o en mal estado pierde hasta un 50% de su luminosidad. En lo posible use iluminación dirigida, en vez de iluminar toda la habitación. Controle la iluminación con células fotoeléctricas o temporizadores.

