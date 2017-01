Bicicletas más seguras

Frenado: para controlar la distancia de frenado el operador de pista debe ir a 25km/h y accionar los frenos. Utilizando ambos la bicicleta debe detenerse como máximo en 7 metros y si usa sólo el trasero debe hacerlo hasta en 15. Horquilla: se trata de un ensayo de fatiga donde se agrega una carga alternativa de tracción y compresión durante 50 mil ciclos. El propósito es evaluar que no aparezcan fisuras ni fracturas después de ese proceso de fatiga en la horquilla delantera, que une la rueda con el manubrio. Durante esta prueba se simula una situación similar a la que ocurre cuando el ciclista circula en la vía pública. Impacto: el cuadro de la bicicleta se somete a dos impactos consecutivos con una carga encima que asemeja el peso de una persona. Luego se analizan las zonas de unión de soldaduras para verificar que no existan fracturas o fisuras. Cadena: se evalúa la carga de rotura de la cadena, es decir su resistencia.

