Por Marcelo Ramal: Inmigrantes y menores, una cortina de humo para proteger a Arribas.

El Gobierno ha refritado estos anuncios reaccionarios en momentos en que la “imputabilidad” y criminalidad aflora, por cierto, pero desde el corazón del poder político. La delación del encargado de coimas del grupo Odebrecht, involucrando al jefe de los espías macristas, no es una mera imputación a un funcionario. Arribas fue socio de Macri durante años, y su ubicación al frente de la AFI –que no se explica por antecedente alguno en materia de inteligencia- sólo se debe a su completa confianza con el presidente. Estamos ante una crisis que toca al corazón del poder. Cuando Carrió u Ocaña se apresuran a “pedirle explicaciones” a Arribas, soslayan cuidadosamente el mismo pedido a Mauricio Macri. Que la imputación a Arribas esté siendo agitada por aliados del gobierno –como “La Nación”- pone de manifiesto la aguda lucha de clanes que se ha puesto en marcha en torno del reparto del botín del presupuesto “público”, en torno de varias obras cuestionadas –como el soterramiento del Sarmiento- y por montos faraónicos. En estas horas, se reveló también que un aportante de la campaña de Macri –el titular de la constructora Bricons- ha sido adjudicatario del recientemente licitado Metrobus de la ruta 8. Mientras tanto, el presidente de la superintendencia de Seguros era “renunciado” por el secretario de finanzas Caputo, en medio de una guerra declarada por el control de este negocio entre –también-aportantes a las campañas del macrismo.

