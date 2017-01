Santa Fe: “la peor inundación de su historia”. La tercera inundación en 21 días.

El drama en los campos se expandió ayer en los cascos urbanos del sur provincial. Si bien las lluvias cesaron, el agua no baja. En Arroyo Seco, las autoridades relevaron que el 70% de las casas estaban inundadas. Las primeras ayudas recién llegaron ayer a la mañana cuando el Ejército se hizo presente en el lugar. “Teníamos listos los camiones con frazadas, colchones y alimentos. Pero no pudimos llegar. Tuvimos que traer lanchas”, detalló Marcos Escajadillo, titular de Defensa Civil. A pocos kilómetros, en Pueblo Esther, el jefe comunal Martín Gherardi confirmó que los 350 milímetros caídos anegaron cinco barrios. Postales similares se registraron en Chabás, Firmat, Chovet, Santa Teresa, J.B. Molina y Labordeboy. Fueron más de 2.000 los evacuados en toda la provincia. Y anoche todavía quedaban entre 500 y 600.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFe ) no tienen dudas: “Si se hubiesen hecho las obras necesarias se podría haber mitigado la situación. Hay que dejar de pensar en el corto plazo, en resolver las cosas para dos años y luego que se arregle el próximo gobernante”, comentó Gustavo Vionnet titular de CARSFé. Desde la Bolsa de Comercio de Rosario aseguran que se deberán recortar las estimaciones productivas de soja y maíz por el impacto de las inundaciones . Y también crece el temor por el alza de precios en los productos de la canasta básica. “Aún no podemos evaluar si el impacto de las inundaciones se reflejará en frutas, verduras y lácteos, aunque imaginamos que es algo inevitable”, avisó Sandra González, titular de ADECUA.

Si se le agrega lo que dejó el fenómeno climático de abril de 2015, las pérdidas superan los 3.500 millones de dólares. Otras cifras alarmantes: más de un millón y medio de hectáreas están afectadas directamente por el agua (un 25% de la superficie productiva). Pero eso no es todo. La cuenca lechera padece como pocos el impacto: son alrededor de 1.400 los tambos afectados que expresan, tal vez, el costado más crudo de las pérdidas: implican que se dejen de producir 1.800.000 litros de leche por día. “En enero, si es que no tenemos más problemas con las lluvias, habrá 54 millones de litros menos de leche”, dijo el ministro de la Producción, Luis Contingiani.

