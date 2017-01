Basualdo sobre el nuevo derrame en una mina de San Juan: “Hay que redoblar los controles y las sanciones”

(17/1/17).- Luego de los dos derrames en Veladero, la empresa Barrick Gold admitió recientemente un nuevo incidente, esta vez en el emprendimiento minero Pascua-Lama con afectación en las piletas de sedimentación ubicadas en suelo argentino, en la provincia de San Juan. De acuerdo con la empresa, una de esas plantas de sedimentación desbordó “a raíz del deshielo por ser uno de los inviernos más intensos de las últimas décadas en esa zona de la cordillera”, reza el comunicado.

Al respecto, el Senador Nacional por San Juan y Presidente del partido Producción y Trabajo, Roberto Basualdo, sentenció: “Lamentablemente este tipo de incidentes no es la primera vez que suceden y nuevamente son los medios periodísticos los encargados de su comunicación y difusión. Si la empresa minera no está cumpliendo con los protocolos de seguridad, es necesario redoblar los controles y aplicar con premura medidas de responsabilidad acordes a los acontecimientos”.

“La repetición de estos graves acontecimientos nos señalan que no puede nuevamente soslayarse y cargar la responsabilidad a la naturaleza. Estamos en presencia de una actividad económica que bien desarrollada y bien controlada resulta compatible con las más estrictas normas de cuidado ambiental. Así lo han demostrado otras empresas que llevan a cabo emprendimientos mineros en nuestra Provincia con total responsabilidad en el cumplimiento de la normativa. Sin embargo, a esta altura y por la repetición de estos incidentes por parte de la compañía Barrick Gold, nos lleva a sostener la necesidad de evaluar de forma urgente la aplicación de sanciones que vayan más allá de lo estrictamente pecuniario”, expresó Basualdo.

Y agregó: “Así como a los ciudadanos se les exige la observancia de las normas para el desarrollo de cualquier actividad y se les castiga en caso de que no las cumplan; no se entiende que exista un tratamiento “especial o diferente” para esta empresa. Llegó el momento de aplicar las sanciones pertinentes no solo a los responsables de Barrick Gold por la falta de celo en el cumplimiento de los cuidados pertinentes, sino también para las autoridades provinciales por la falta de controles preventivos para que esto definitivamente no vuelva a suceder”.