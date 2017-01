¿Cómo ayuda el arte a las personas con discapacidad?

Grandes oportunidades son las exposiciones de plástica. Allí el artista y el público se encuentran en primera persona, con una obra como nexo. Ya hay un primer acercamiento realizado. Esto es la integración del arte, es lo que permite que la obra sea evaluada más allá de si su autor tiene o no una discapacidad. De otra manera, es una integración supuesta, cuando en realidad se mira desde una supuesta actitud de aceptación que no es tal.

En esto último coincide con las personas con discapacidad mental, ellas tampoco deben ser etiquetadas. Cada una de ellas responde a su entorno y afectos con sus particularidades, con sus áreas de capacidad, y esto no siempre respeta lo que el diagnóstico explicita. Por eso, acercarlas a distintas manifestaciones artísticas es una manera de ayudarlas a encontrar esa voz interna que no siempre puede expresarse a través del lenguaje verbal o gestual.

