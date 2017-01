En ese momento, Lijo entendió que no le correspondía a él investigar la denuncia en el marco de la causa por encubrimiento del atentado, por la que ahora ya enfrentan juicio oral el ex magistrado federal Juan José Galeano, el ex presidente Carlos Menem y el ex titular de la Side Hugo Anzorreguy.

A dos años de la denuncia de Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner, las redes sociales explotaron para discutir si fué asesinado, murió solo, murio acompañado, lo mataron se suicidó, se tiro por la ventana y volvió al baño y se mató, que la culpa la tiene uno u otro, las redes sociales aplauden a unos y a otros como un circo Romano, como un Coliseo. La verdad es que la denuncia de Nisman contra Cristina fué muy pesada para el gusto de la ex presidenta y que la otra realidad es que luego de la denuncia el Fiscal especial de la causa AMIA lo encontraron muerto en su domicilio y que la escena del crimen fue una bailanta.

